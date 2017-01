HUNGER GAMES - LA RAGAZZA DI FUOCO/ Su Italia 1 il film con Jennifer Lawrence

HUNGER GAMES - LA RAGAZZA DI FUOCO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 6 GENNAIO 2017: IL CAST - Hunger Games - La ragazza di fuoco è il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 6 gennaio 2017 alle ore 21.10. Una saga distopica con protagonista Jennifer Lawrence, uscita nel 2013 e diretta da Francis Lawrence, basata sugli omonimi romanzi di Suzanne Collins. I protagonisti presenti nel cast sono Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Lenny Kravitz, Philip Seymour Hoffman, Stanley Tucci e Donald Sutherland. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

HUNGER GAMES - LA RAGAZZA DI FUOCO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 6 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La storia prosegue dai fatti avvenuti nel primo capitolo della saga. Katniss e Peeta, dopo aver superato insieme l'ultima edizione degli Hunger Games, sono tornati nel loro distretto e vivono in un quartiere speciale insieme al loro mentore Haymitch Abernathy. I due però devono partecipare al tour promozionale dei giorni, e visitare tutti i distretti per ricordare le loro gesta. Poco prima della partenza il Presidente Snow si presenta da Katniss che le impone di continuare a mentire. Per salvarsi i due ragazzi hanno finto di amarsi e ora devono continuare, perché a rischio c'è la vita dei loro cari. La prima fermata del Tour è al Distretto 11, dove viveva la piccola Rue. Nonostante i moniti ricevuti, Katniss non si attiene al copione e parla con il cuore, questo incita la folla che viene fermata con la forza dai Pacificatori. Le sommosse continuano in tutti gli altri distretti e al ritorno a casa i ragazzi scoprono che gli abitanti della loro città sono oppressi dall'esercito, ma Gale combatte con la resistenza. Il presidente Snow indice un'edizione speciale degli Unger Games per calmare gli animi e chiama nell'arena i vincitori delle passate edizioni. Katniss prova nuovamente a salvare la vita a Peeta, ma entrambi sono richiamati a Capitol City. In città prima della battaglia è indetta una grande parata e lo stilista Cinna veste Katniss come una sposa. Il vestito in realtà è solo un camuffamento perché con il fuoco si trasforma in una ghiandaia con le ali, simbolo della lotta contro l'oppressione. Per questo gesto di ribellione, Cinna pagherà con la vita. Katniss e Peeta provano ad allearsi con alcuni avversari nell'arena, che si dimostra molto più difficile della precedente. Grazie alle conoscenze tecnologiche di Beetee i ragazzi scoprono che l'arena è costruita intorno ad un orologio e capito il suo funzionamento possono prevedere i vari eventi climatici che succederanno. Mente continuano la loro lotta per la sopravvivenza Peeta e Katniss si baciano. Il piano per distruggere l'arena dei giochi si rivela più difficile del previsto e solo il sacrificio di Johanna permette a Katniss di innescare una potente scarica elettrica che distrugge la volta del campo. Nella distruzione più totale, Katniss viene prelevata da una misteriosa navicella e portata via. La ragazza poco dopo scoprirà che il piano di distruggere l'arena era solo una parte di una strategia più complessa destinata a innescare la guerra civile dei distretti contro Capitol City. Purtroppo durante il salvataggio dei tributi, Peeta è stato catturato dai Pacificatori e ora è loro prigioniero. Katniss è disperata ma è convinta da Plutarch a prendere parte alla rivolta. Sulla navicella spaziale la ragazza ritrova anche Gale. Il ragazzo è fuggito dal Distretto 12 perché le guardie di Snow l’hanno raso al suolo. Nel finale Katniss scopre il luogo della sua destinazione, il Distretto 13, il luogo, dove i ribelli si sono nascosti per iniziare la guerra. Il luogo era creduto distrutto da decenni, ma in segreto è stato ricostruito e ora è diventato la base operativa della rivolta contro la tirannia.

© Riproduzione Riservata.