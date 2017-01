Il Segreto / Anticipazioni puntate spagnole: Lucas lascia per sempre Puente Viejo insieme al figlio Marcos (oggi, 6 gennaio 2017)

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 6 GENNAIO 2017: ADDIO LUCAS! - Se ne parla da settimane, ormai, ma purtroppo il poco gradito momento è arrivato: la puntata de Il Segreto che andrà in onda oggi in Spagna segnerà l'addio di colui che ha rappresentato per mesi il protagonista maschile della telenovela spagnola. Lucas capirà che per lui non ci sarà più futuro a Puente Viejo dopo la morte di Sol: ora che ha scoperto che è stato Severiano a porre fine all'esistenza della bella Santacruz, al dottor Moliner non toccherà altro che fare i bagagli e tornare a casa dalla sua famiglia. Il figlio Marcos, da lui adottato solo poche settimane prima dopo una lunga battaglia legale con il padre biologico, lo seguirà nel suo viaggio che quasi sicuramente segnerà il loro definitivo addio. E' difficile pensare, infatti, che per il vedovo di Sol possa esserci ancora spazio in futuro se non per qualche breve ritorno. Diverso potrà essere invece il destino di Marcos, che potrebbe rappresentare uno dei protagonisti della telenovela spagnola dopo un salto temporale in compagnia di Juliana, Beltran ed Esperanza. L'uscita di scena di Lucas non è risultata affatto gradita da parte dei telespettatori spagnoli che comunque si sono già affezionati alla nuova coppia protagonista: Hernando e Camila Dos Casas sono riusciti velocemente ad entrare nel cuore dei fans, con una storia d'amore del tutto diversa da quelle alle quali erano abituati in passati. Il matrimonio è stato per loro il punto di partenza e non di arrivo, anche se anche per la loro felicità la strada sarà molto lunga ed impervia.

© Riproduzione Riservata.