JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2/ Quarta puntata: concorrenti ed eliminati, chi conquisterà il grembiule blu stasera? (oggi, 6 gennaio 2017)

JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2, ED.2017 QUARTA PUNTATA: CONCORRENTI E GIUDICI, CHI SARÀ ELIMINATO? (OGGI, 6 GENNAIO) - La seconda edizione di Junior Bake Off Italia è pronta a tornare in scena sul piccolo schermo di Real Time oggi, venerdì 6 gennaio 2017, con il quarto appuntamento in programma. Benedetta Parodi guiderà i giovani concorrenti attraverso una nuova prova creativa e una nuova prova tecnica: entrambe saranno poi giudicate dagli occhi e dai palati attenti della giuria, composta da Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Antonio Lamberto Martino. La settimana scorsa i piccoli pasticceri si sono sfidati a suon di Drip Cake (insieme al maestro e cake-designer Renato Ardovino) e panini: due sfide affatto semplici, che hanno fatto brillare Camilla - vincitrice del Grembiule Blu - e hanno invece messo in difficoltà i due eliminati, Christian e Francesco. Più tardi, in gara, ritroveremo: Anna, Arianna, Camilla, Giuseppe, Luca, Martina, Teresa, Pietro, Mattia e Irene. Chi di loro riuscirà ad andare avanti nel percorso e chi, invece, verrà eliminato in via definitiva?

JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2, ED.2017 ECCO COME È ANDATA LA SETTIMANA SCORSA - Prima di scoprire che cosa succederà nel quarto appuntamento con Junior Bake Off Italia 2, diamo uno sguardo a come è andata la settimana scorsa. Si inizia subito con la prova creativa con Renato Ardovino, che mostra come si fa una drip cake. Una vera e propria prova creativa, ma che dovrà essere portata a termine in due ore e mezza. Già liti nei primi minuti: infatti Giuseppe accusa Anna di avergli rubato i dolci. Questa Angel cake, ovvero la base di tutti i dolci della prova, è stato un passo difficile: arriva però il momento di decorare il tutto, con l'occorrente pronto per aiutare i piccoli concorrenti. Tutti i giovani concorrenti cercano dunque di creare la loro composizione, ovviamente con risultati diversi. Le decorazioni non sono poi così semplici. Inizia il tempo degli assaggi e il primo è Giuseppe. Il piccolo concorrente fa una dedica particolare, ovvero quella a Candy Crush, il giochino puzzle basato sugli incastri di dolciumi e caramelle. La Angel Cake di Martina non piace molto: secondo i pareri dei giudici, è un pochino asciutta. Arriva il momento di Anna, ma la piccola concorrente non stupisce più di tanto i giudici. Si passa ad Irene, e a quanto pare la sua torta riscuote parecchi pareri positivi. Pietro mette più frutta sulla tua torta, ma il simpaticissimo concorrente non sembra aver fatto la sua migliore composizione. Arianna invece ha creato una buona torta,mentre Teresa opta per un quantitativo abbastanza ampio di caramelle. Mattia fa una torta buona, ma secondo il parere dei giudici non rispecchia in pieno il tutto. Christian invece presenta una creazione chiamata l'Inverno, mentre quella di Luca non è di certo il massimo. Tripla farcitura e tanti applausi per Camilla: a quanto pare sembra proprio la candidata per avere il grembiule Blu, e difatti così avviene al termine dell’appuntamento. Si passa ovviamente anche alla prova tecnica: da uno zainetto per un pigiama party, i piccoli concorrenti devono fare una prima colazione: pane e marmellata verrà creata direttamente da loro. Una prova davvero complessa. Panini da 80 grammi con l'uvetta: i giudici hanno chiesto una bella prova. Si iniziano a sfornare i primi panetti: alcuni sono ben cotti per l'eccessivo uso del tuorlo d'uovo. Si passa alla classifica: ultimo Christian mentre la prima è Arianna. Il grembiule blu va a Camilla, che ha creato una torta davvero ottima.

