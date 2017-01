LA CONQUISTA DEL WEST/ Su Rete 4 il film con Carroll Backer e Lee J. Cobb, alla regia John Ford ed Henry Hathaway (oggi, 6 gennaio 2017)

LA CONQUISTA DEL WEST, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 6 GENNAIO 2017: IL CAST - La conquista del west, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 6 gennaio 2017 alle ore 15.50. Una pellicola di genere western dal titolo originale How the West Was Won che è stata realizzata in America nel 1962 con durata pari a ben 2 ore e 44 minuti. La regia è stata condivisa da grandi nomi del cinema americano come John Ford, Henry Hathaway, George Marshall e Richard Thorpe mentre nel cast figurano eccezionali nomi del cinema dell’epoca come Carroll Backer, Lee J. Cobb, Henry Fonda, Carolyn Jones, Gregory Peck, George Peppard, Robert Preston, John Wayne, James Stewart, Lee Van Cleef e tantissimi altri ancora. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA CONQUISTA DEL WEST, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 6 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Cinque avventure che raccontano di vicende avvenute nel vecchio West in lassi temporali differenti. Nel 1830 la famiglia Prescott si mette in viaggio per raggiungere le terre dell’Ohio con l’obiettivo di poter avere per se un pezzo di terra migliore rispetto a quello con cui avevano avuto a che fare. Il viaggio che permetterà la famiglia di raggiungere lo stato americano sarà una vera e propria epopea nel corso della quale dovranno fare i conti con treni a vapore, zattere di fortuna per attraversare corsi di fiume, indiani, amori improvvisi e criminali di ogni sorta. Proprio durate l’attraversamento di un corso d’acqua, la famiglia cade vittima di una imboscata da parte di briganti che tuttavia avranno la peggio. Nel 1850 uno dei componenti della stessa famiglia, la giovane e bella Lilly, sta portando avanti una esistenza che la rende felice. In particolare le piace esibirsi in locale di grandi cittadine. Una vita che porta avanti fino a che un notaio non la mette al corrente di aver ereditato da un proprio familiare una importante miniera che si trova nello stato della California. La donna a questo punto decide di fare armi e bagagli e di partire per un nuovo viaggio con una carovana per raggiungere la costa Ovest degli Stati Uniti nella speranza di entrare in possesso di una enorme fortuna. Durante il viaggio, dovrà fare i conti con un giocatore d’azzardo in fuga dai propri creditori e che soprattutto sembra essere interessato a lei in ragione dell’eredità che si accinge a raccogliere. Le vicende di Lily e del resto della famiglia Prescott vanno avanti durante alcuni importanti situazioni storiche per il futuro degli Stati Uniti come la Guerra Civile che avrà inizio nell’anno 1861 per poi concludersi nel 1865, lo sviluppo da Est ad Ovest della ferrovia che di fatto permette una veloce civilizzazione dell’intera Nazione per un epilogo che vede Lily dover far i conti con un gruppo di fuorilegge che vuole mettere le mani su un ranch che ha messo su nello stato dell’Arizona.

