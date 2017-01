LE MIE GROSSE GRASSE VACANZE GRECHE/ Su Rai Movie il film con Nia Vardos, Alexis Georgoulis, alla regia Donald Petrie (oggi, 6 gennaio 2017)

LE MIE GROSSE GRASSE VACANZE GRECHE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 6 GENNAIO 2017: IL CAST - Le mie grosse grasse vacanze greche, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 6 gennaio 2017 alle ore 21.20. Una commedia sentimentale (My Life in Ruins) nata da una coproduzione tra Spagna, Stati Uniti d’America e Grecia nel 2009 ed è stata diretta dal regista Donald Petrie, nel cast possiamo ammirare la bravura di Nia Vardos, Alexis Georgoulis, Richard Dreyfuss, Rachel Dracht e Caroline Goodall. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LE MIE GROSSE GRASSE VACANZE GRECHE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 6 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Georgia Ianakopolis (Nia Vardolos) è una giovane ragazza di nazionalità greco-americana che nonostante abbia studiato per diventare insegnante si è vista costretta ad accettare un lavoro come guida turista poiché i numerosi tagli economici delle università non le consentono di svolgere il lavoro per cui aveva studiato tanto. Georgia lavora per una importante agenzia turistica insieme ad un altro collega, Nico (Alistair McGowan) il quale è il preferito dalla titolare dell’agenzia che gli affida sempre gruppi e clienti gentili ed educati e gli permette di soggiornare in hotel molto prestigiosi e di spostarsi son pullman molto confortevoli. Di tutt’altro approccio è il modo in cui la titolare dell’agenzia si pone nei confronti di Georgia assegnandole sempre delle sistemazioni molto precarie nonché turisti poco tranquilli e che sono più interessati all’acquisto dei vari souvenir che di comprendere e capire appieno la cultura greca. Nonostante ciò Georgia si preoccupa sempre di svolgere il proprio lavoro con grande precisione ed accuratezza, fornendo ai vari turisti spiegazioni molto minuziose e dettagliate anche se nota che dall’altra parte c’è sempre scarso interesse. Per l’ennesima volta a Georgia viene affidato un gruppo di turisti alquanto particolari, si tratta di una coppa americana di cinquant’anni, una coppia di australiani, una coppia inglese la cui figlia adolescente non è mai contenta di niente e poi c’è un ragazzo sempre perennemente attaccato al suo cellulare. Di fronte a questa nuova delusione Georgia decide di licenziarsi, così spedisce la lettera di dimissioni alla titolare dell’agenzia. Un turista di nome Irv (Richard Dreyfuss) dopo aver saputo la sua storia le consiglia di svolgere in maniera più divertente e divertita il suo lavoro. Pian piano dietro questo consiglio Georgia ritrova la passione per il suo lavoro, prende una bella cotta per l’autista Poupi (Alexis Georgoulis). Pian piano grazie anche all’aiuto di una comitiva Georgia fa licenziare Nico e nonostante riceve una lettera di assunzione dall’università decide di continuare ad essere una guida turistica grazie anche al fatto che Marta le ha aumentato lo stipendio.

