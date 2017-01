LEZIONI DI CIOCCOLATO 2/ Su Canale 5 il film con Luca Argentero e Hassani Shapi

LEZIONI DI CIOCCOLATO 2, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 6 GENNAIO 2017: IL CAST - Lezioni di cioccolato 2 è il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 6 gennaio 2017 alle ore 13.40. La pellicola è diretta da Alessio Maria Federici, ed è il fortunato seguito del film Lezioni di cioccolato del 2007 e vede nel cast molte conferme tra cui Luca Argentero e Hassani Shapi. Tra le new entry ci sono Vincenzo Salemme, Angela Finocchiaro e Nabiha Akkari, che ha sostituito Violante Placido nel ruolo di protagonista femminile. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

LEZIONI DI CIOCCOLATO 2, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 6 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Sono passati diversi anni da quando Mattia e il muratore Kamal hanno frequentato la scuola di cioccolato di Perugia arrivando anche a vincere un importante premio. Kamal ha potuto realizzare il suo progetto di aprire un laboratorio di pasticceria mentre Mattia ha perso la retta via. Il geometra ha rotto con Cecilia a causa del suo continuo rimandare la convivenza, e anche sul lavoro le cose si mettono per il peggio e la sua impresa è sull'orlo del collasso. Il ragazzo, per dare una svolta alla sua vita, decide di tornare da Kamal e chiedergli di entrare in società con lui, ma l'uomo non ne vuole sapere. Nel frattempo, il sogno di Kamal e del suo laboratorio di cioccolato si sta trasformando in un incubo perché l'uomo non ha clienti e a causa dei pochi mezzi finanziari ha aperto la sua pasticceria in una stazione di servizio. Una sera Mattia conosce Leila, una ragazza musulmana appena tornata in città dopo aver trascorso diversi anni in Francia. Tra i due c'è molta sintonia ma il geometra ignora che la ragazza è la figlia di Kamal mentre la studentessa capirà subito l'equivoco. Kamal vorrebbe che la figlia, che in realtà si chiama Nawal, si sposasse con un bravo ragazzo musulmano e mal accetta la sua indipendenza, soprattutto intellettuale. Mattia le prova tutte per conquistare la bella Leila e alla fine decide di tornare da Kamal a chiedere consigli. Questa volta il pasticcere non può rifiutarsi di aiutarlo anche perché ha bisogno di un grosso favore. L'uomo sperando di poter risollevare le sorti del laboratorio ha chiesto dei fondi europei ma il funzionario che si occupava della sua pratica è stato arrestato e ora deve comparire in commissariato per chiarire la sua posizione. Kamal ha vinto di essere un uomo più giovane per avere i finanziamenti e solo Mattia può risolvere il problema vestendo i panni del pasticcere. Nawal per avere più libertà ottiene il permesso di frequentare la scuola di cioccolateria del Maestro Gaetano Conti ma le lezioni sono una scusa per poter frequentare Mattia. Il cioccolatiere capisce la situazione e asseconda i due giovani anche perché capisce bene i dolori dell'amore, essendo da sempre innamorato della Commissaria Amalia Orsetti. La donna è a capo dell'indagine sulla presunta truffa dei finanziamenti europei e inizia a investigare sul finto Kamal il suo strambo assistente. Mattia continua a fingersi Kamal ma non riesce a portare a un altro livello la sua relazione con Leila, nel frattempo l'ignaro padre gli da dei consigli amorosi. La passione per i cioccolatini spinge il geometra a realizzare un nuovo dolce per la bella Leila in modo da poterla definitivamente conquistare e Kamal aiuta l'amico. Alla fine si arriva alla resa dei conti e una sera a cena Nawal chiarisce l'equivoco e lascia Mattia, che non ha nessuna intenzione di impegnarsi in una vera relazione. Il gruppo finisce al commissariato per rispondere di aggressione e anche truffa, capito l'inganno dello scambio di persone. Mattia però non vuole perdere Nawal e decide di fare un gesto estremo, chiedendole di sposarlo. La ragazza accetta e dopo qualche reticenza anche Kamal accoglie l'amico nella sua famiglia. La dottoressa Orsetti decide di chiudere un occhio su tutta la vicenda anche perché alla fine Gaetano è riuscito a conquistarla con il cioccolato.

