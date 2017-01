MARGHERITA BUY/ La nota attrice romana e la sua "Vita possibile" ospite di Flavio Insinna (Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia 2017 oggi, 6 gennaio)

MARGHERITA BUY, OSPITE SU RAI1: DOPO LA VITA POSSIBIE, COSA FARA'? (AFFARI TUOI SPECIALE LOTTERIA ITALIA 2017 OGGI, 6 GENNAIO) - Oggi, Venerdì 6 gennaio su Rai1 appuntamento speciale con la trasmissione condotta da Flavio Insinna, Affari Tuoi. Il programma anche quest'anno è abbinato alla Lotteria Italia dell'Epifania e nello speciale di questa sera ospiterà tanti vip. Tra questi ci sarà anche Margherita Buy che recentemente è stata protagonista del film La vita possibile, pellicola drammatica diretta da Ivano De Matteo ed interpretata al fianco di Valeria Golino ed Andrea Pittorino che ricopre il ruolo del figlio della Buy. In una recente intervista rilasciata a Marie Clarie ha parlato del rapporto con i personaggi da lei interpretati nel corso della sua carriera. Tra tutti, quello che ha preferito maggiormente, è stato il ruolo di Irene nel film Viaggio da sola. Una donna fragile e sostanzialmente sola che maschera continuamente la sua solitudine con un'altezzosa indipendenza. Non è un personaggio che le assomiglia ma ne è rimasta profondamente affascinata. Ha poi proseguito parlando del poco tempo che riesce a dedicare alla cura della sua persona per via del lavoro che la tiene sempre impegnata.

MARGHERITA BUY, OSPITE SU RAI1: BIOGRAFIA E CARRIERA (AFFARI TUOI SPECIALE LOTTERIA ITALIA 2017 OGGI, 6 GENNAIO) - Margherita Buy è nata a Roma nel gennaio del 62. Si avvicina al mondo del teatro e della recitazione durante gli anni del liceo durante i quali conosce Andrea Camilleri. La moglie di quest'ultimo impartiva ripetizioni di latino alla Buy. Dopo il diploma tenta di accedere all'Accadema d'arte drammatica Silvio d'Amico senza però riuscirvi. Ci prova di nuovo l'anno successivo e questa volta supera le selezioni senza grandi problemi. E' stata sposata per due anni con il suo collega Sergio Castellito con il quale è rimasta in ottimi rapporti. I due continuano a lavorare fianco a fianco in numerose produzioni cinematografiche. Durante il corso della sua carriera ha vinto 13 Ciak D'oro, 7 David di Donatello ed altrettanti Nastri D'argento. Ha preso parte ad alcuni film italiani di grande successo come Le Fate ignoranti, Caterina va in città e recitato nella serie tv Amiche mie. E' annoverata tra le migliori attrici italiane e detiene tutt'ora il record di David di Donatello e di Nastri D'Argento vinti in carriera. Ha ricevuto alcuni importanti riconoscimenti anche all'estero come una Concha de Plata alla Mostra del Cinema di San Sebastian ed un Premio al Festival Cinematografico Internazionale di Mosca.

© Riproduzione Riservata.