MASSIMO LOPEZ E TULLIO SOLENGHI / I due attori sono ospiti nel game show di Rai 1 (Affari tuoi, oggi 6 gennaio 2017)

MASSIMO LOPEZ E TULLIO SOLENGHI, GLI ATTORI OSPITI DA FLAVIO INSINNA (AFFARI TUOI, 6 GENNAIO 2017) - La puntata del game show Affari Tuoi di venerdì 6 gennaio sarà ricca di sorprese. Infatti la sera dell'Epifania coincide con l'estrazione dei numeri vincenti della Lotteria Italia e saranno presenti in studio assieme al conduttore Flavio Insinna diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Fra questi ci sarà il duo comico composto da Massimo Lopez e Tullio Solenghi, che per anni hanno deliziato il pubblico italiano con la loro simpatia. La loro presenza servirà sicuramente a dare un tono diverso alla puntata del game show più seguito dal pubblico italiano. Inoltre i numerosi fan del duo si sintonizzeranno su Rai Uno esclusivamente per seguire le loro gesta.

MASSIMO LOPEZ E TULLIO SOLENGHI, GLI ATTORI OSPITI DA FLAVIO INSINNA: CURIOSITA' (AFFARI TUOI, 6 GENNAIO 2017) - Recentemente Massimo Lopez è stato protagonista in un bellissimo spettacolo svoltosi al teatro Umberto Giordano di Foggia. Si è trattato di un misto fra cabaret-concerto, durante il quale il comico ha appassionato il pubblico presente in sala con una carrellata di classici della swing, risalenti agli anni Trenta e Cinquanta del Novecento. Tullio Solenghi invece martedì 10 gennaio sarà impegnato al Teatro Della Corte in uno spettacolo teatrale, intitolato Quei due, nel quale reciterà con Massimo Dapporto. I due reciteranno per la prima volta insieme, interpretando una coppia omosessuale degli anni Sessanta. Lo spettacolo è ispirato dall'opera dello scrittore britannico Charles Dyer, che la pubblicò nel 1966. Ci fu anche una trasposizione cinematografiche che riscosse un discreto successo, grazie alle interpretazioni di attori del calibro di Richard Burton e Rex Harrison. Recentemente Tullio Solenghi ha preso parte anche ad una delle puntate del game show Music Quiz, condotto dal presentatore ravennate Amadeus. La sua presenza infatti riesce a dare sempre qualcosa in più: non è mai banale, rallegra l'atnosfera e soprattutto è garanzia di sorrisi e risate. I due hanno partecipato in coppia all'ultima puntata del 2016 del programma d'intrattenimento Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. In quell'occasione hanno dovuto interpretare la coppia Frank Sinatra-Dean Martin e la loro performance è stata assolutamente eccezionale. Difatti la giuria li ha votati come i migliori e il premio che hanno vinto, una somma di 25mila euro, è stato devoluto in beneficenza alla protezione civile. _Un gesto nobile, che servirà ad aiutare i paesi colpiti dal terremoto che ha sconvolto il centro Italia, in particolare le regione delle Marche, dell'Umbria e del Lazio.

MASSIMO LOPEZ E TULLIO SOLENGHI, GLI ATTORI OSPITI DA FLAVIO INSINNA: I LORO FILM (AFFARI TUOI, 6 GENNAIO 2017) - I due hanno cominciato a lavorare insieme nel 1982, quando assieme ad Anna Marchesini hanno formato un terzetto denominato appunto il Trio. Tuttavia si erano conosciuti molti anni prima, quando avevano studiato assieme alla scuola di teatro del Teatro Stabile di Genova. Naturalmente hanno avuto ruoli di spicco anche in campi diversi dalla comicità. Ad esempio Tullio Solenghi ah recitato in diversi film italiani, quali La moglie in vacanza... l'amante in città, Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica e Che bella giornata. Massimo Lopez invece è apparso per lo più sul piccolo schermo, prendendo parte a mini serie televisive quali Professione Fantasma e Compagni di scuola.

