MISSIONE TATA/ Su La7 il film con Vin Diesel e Lauren Graham, alla regia Adam Shankman (oggi, 6 gennaio 2017)

MISSIONE TATA, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 6 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Missione Tata, il film in onda su La7 oggi, venerdì 6 gennaio 2017 alle ore 22.30. "The Pacifier" il titolo originale della commedia realizzata nel 2005 dalla Walt Disney Pictures, di cui la regia è stata curata da Adam Shankman, cineasta californiano classe 1964, tra i suoi film più celebri possiamo ricordare "Un ciclone in casa", "Hairspray - Grasso è bello" e "Rock of Ages". Veniamo a parlare del cast che ha preso parte a questa produzione, invece, il protagonista ha il volto marcato ed il fisico possente di Vin Diesel, grande protagonista del cinema action statunitense che ha realizzato film di grande successo come, ad esempio, "Fast and Furious", "Salvate il soldato Ryan" e "xXx". Al suo fianco recita la bellissima Lauren Graham, interprete hawaiana che il grande pubblico ricorda essenzialmente per aver interpretato la parte della brillante caffeinomane Lorelai Gilmore nella serie televisiva cult "Una mamma per amica". Anche Faith Ford è molto conosciuta agli occhi degli appassionati di telefilm per aver interpretato Hope Shanowski nella sitcom "Hope & Faith". Citiamo infine la presenza della giovane attrice Brittany Snow, nota per aver preso parte ad alcuni blockbuster come, ad esempio, "Il mio ragazzo è un bastardo" e "Hairspray - Grasso è bello". Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

MISSIONE TATA, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 6 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Shane Wolfe (Vin Diesel) è un tenente dei Navy SEAL degli Stati Uniti d'America. Un giorno viene assegnato alla protezione di Howard Plummer (Tate Donovan), un uomo che sta lavorando su un progetto governativo top-secret, lo scienziato, infatti, è minacciato da un gruppo di ribelli serbi. Wolfe e la sua squadra fanno di tutto per mantenere Plummer al sicuro, cercando di vanificare l'attacco di una nave nemica. Mentre lo scienziato sale su un elicottero destinato a farlo fuggire, però, viene colpito da un proiettile e muore sul colpo. Wolfe, nel tentativo di fargli scudo col suo corpo, viene ferito e trascorre due mesi in ospedale. Dopo la sua guarigione, il capitano Bill Fawcett (Chris Potter) assegna al nostro protagonista un compito davvero particolare, Julie (Faith Ford), la vedova di Plummer, deve improvvisamente recarsi a Zurigo dove è stata scoperta una cassetta di sicurezza appartenente allo scienziato. Wolfe crede di dover volare assieme alla donna in Svizzera per garantire la sua sicurezza contro gli assassini del marito. In realtà il suo capo ha in mente per lui un progetto molto diverso, il nostro protagonista deve rimanere nella residenza dei Plummer, nella città di Bethesda, per cercare di mettere le mani su un progetto segreto. La sua copertura sarà quella di prendersi cura dei cinque figli della donna, dei veri e propri diavoletti di età variabile i cui nomi sono Zoe (Brittany Snow), Seth (Max Thieriot), Lulu (Morgan York), Peter (Kegan e Logan Hoover) e Baby Tyler (Bo e Luke Vink). I bambini dimostrano di essere davvero molto difficili da gestire, anche con l'aiuto dell'esperta tata Helga (Carol Kane). Immaginate il disappunto del nostro protagonista quando viene chiamato a rapporto dal preside della scuola di Seth, dove viene informato che il ragazzino si è tagliato ed ossigenato i capelli, che nel suo armadietto è stato ritrovato un braccialetto nazista e che da un mese sta saltando le lezioni di educazione fisica. Il suo fiuto di segugio lo porta a pedinare il ragazzo per scoprire che il suo protetto sta partecipando ad una produzione teatrale che si ripropone di mettere in scena il musical "Tutti assieme appassionatamente" a Seth è toccata proprio la parte dell'ufficiale tedesco...

