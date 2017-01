MUSIC QUIZ/ Oggi, venerdì 6 gennaio 2017, non va in onda: ecco perché

MUSIC QUIZ, OGGI NON VA IN ONDA (venerdì 6 gennaio 2017) - Stasera, venerdì 6 gennaio 2017, giorno dell’Epifania, non andrà in scena su Rai 1 un nuovo appuntamento con Music Quiz, il game show musicale guidato da Amadeus che vede fronteggiarsi due squadre composte da vip, pronte a mettere in campo tutta la loro conoscenza nell’ambito. La puntata è rimandata alla prossima settimana (venerdì 13 gennaio, per la precisione), in modo da lasciare spazio ad Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia, guidato da Flavio Insinna e in programma a partire dalla fascia di access prime time. La scorsa settimana Music Quiz ha visto in scena l’amatissima Orietta Berti, che ha risposto alcuni grandi successi del panorama musicale per farli indovinare agli sfidanti. Non è mancato, come ormai di consueto, l’attore e doppiatore Luca Ward, che invece recita alcuni testi di brani, tutti da indovinare. L’appuntamento ha conquistato più di 3 milioni di telespettatori (con il 14.2% di share), che ora attendono con ansia il suo ritorno sul piccolo schermo: bisogna incrociare le dita e attendere, purtroppo, altri sette giorni!

© Riproduzione Riservata.