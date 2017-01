MasterChef Italia 6/ Ed.2017, eliminati e pagelle: Antonella e Lella abbandonano il programma! Giulia e Valerio i migliori

MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017, ELIMINATI LELLA E ANTONELLA. LE PAGELLE: BENE VALERIO E GIULIA - La fase finale di Masterchef Italia 6 ha esordito ieri sera su Sky Uno sancendo i nomi dei primi due eliminati: Lalla e Antonella hanno dovuto lasciare il programma, tradite dai rispettivi errori sia nella scelta degli ingredienti che negli impiattamenti . Sono loro i peggiori della puntata ed è impossibile non dargli un'insufficienza per delle prove non troppo convincenti: voto 5 per Lalla che ha presentato un piatto decisamente non adatto ad una simile competizione culinaria, lo stesso vale per Antonella, che ha ripetuto dei gravi errori in ogni piatto cucinato. Poco convincenti sono apparsi inoltre Michele e Marco, rimproverati in varie occasioni dai giudici per un carattere non troppo combattivo. Il loro voto si ferma al 5 e mezzo, come nel caso di Loredana: dopo avere vinto la Mistery Box ha voluto esagerare con una scelta decisamente sopra le righe, finendo nei guai e trovando le critiche dei giudici. Per quanto riguarda i migliori, è impossibile non pensare a Valerio, vincitore dell'Invention Test. Anche se nella prova in esterna è apparso in difficoltà, anche a causa dell'inevitabile immaturità di un diciottenne, merita un 7 per il suo talento che lo vede inevitabilmente tra i favoriti di questa edizione. Sempre all'altezza e convinta nei suoi mezzi è apparsa anche Giulia: voto 8 per lei che compare a sua volta tra i super favoriti di Masterchef 6. Un discorso a parte merita Mariangela, che ha ben figurato nella prova esterna, pur trovando le critiche dei compagni. Voto 7 per colei che comunque non è riuscita a salvare la sua squadra dal Pressure Test.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017, DIRETTA E CONCORRENTI: ANTONELLA ELIMINATA (OGGI, 5 GENNAIO) - La squadra rossa perde la prima esterna di Masterchef Italia 6 e si confronta ora con il Pressure Test, suddiviso in varie prove al termine della quali uno o più concorrenti può salire in balconata raggiungendo i compagni. Antonella fa una pessima figura con una mayonese decisamente sbagliata e ottiene le inevitabili critiche da parte dei giudici. Non se la passa molto meglio Marco, mentre Mariangela viene promossa. Gloria è salva e viene raggiunta proprio da Mariangela. Non c'è più tempo per i giochi e i quattro concorrenti rimasti in gara devono ora scontrarsi per la prova finale, cimentandosi in una pasta alla puttanesca. I giudici assaggiano i piatti di Marco, Barbara, Antonella e Maria . Le critiche e i paragoni non mancano, così come i commenti positivi. I giudici si riuniscono per scegliere il nome di colui o colei che dovrà lasciare la cucina di Masterchef. Marco è salvo, dopo di lui è la pasta di Maria ad avere convinto i giudici. Anche lei è salva. Antonella e Barbara sono le peggiori ma è Antonella ad essere la seconda eliminata di oggi, lasciando l'ambita cucina del cooking show.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017, DIRETTA E CONCORRENTI: I ROSSI AL PRESSURE TEST, CHI SARA' ELIMINATO? (OGGI, 5 GENNAIO) - Masterchef Italia 6 continua con i preparativi delle brigate blu e rosse che dovranno cimentarsi in diverse portate per 100 panettieri di Matera. Si comincia con la cialletta, che trova l'approvazione di diversi ospiti mentre altri ritengono che la pietanza sia troppo asciutta. Nella squadra rossa non mancano le discussioni, soprattutto perché Mariangela (concorrente proveniente proprio da Matera) non viene ascoltata dal gruppo. Se la cialletta fa discutere, gli gnocchetti lasciano d'accordo gran parte dei panettieri: i rossi, preparati proprio da Mariangela, colpiscono nel segno. Per il dessert, la brigata rossa esce in ritardo ma si avvicina di più alla tradizione e viene approvato dagli ospiti. E' il momento della decisione finale dei panettieri: i blu si aggiudicano la prova, mentre i rossi sono costretti a scontrarsi al Pressure Test, dove già li attende Marco. Mariangela fatica a nascondere la sua delusione, tenendo conto che nessuno ha ascoltato i suoi consigli.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017, DIRETTA E CONCORRENTI: PROVA IN ESTERNA, CHI SARA' ELIMINATO? (OGGI, 5 GENNAIO) - E' il momento della prima prova in esterna della sesta edizione di Masterchef Italia. I 19 concorrenti in gara dovranno cimentarsi nella preparazione del pane, vero fiore all'occhiello di Matera, città scelta per questo primo scontro a squadre. Il pane sarà il protagonista, ma i concorrenti potranno sbizzarrirsi nella preparazione di gnocchetti di pane e altri piatti indicati dai giudici. Valerio sceglie il blu per la sua brigata e vuole al suo fianco Loredana, Giulia, Roberto, i due Michele, Cristina, Gabriele e Vittoria. Sono tutti una 'prima scelta' o ha voluto inserire anche degli elementi deboli in caso di passaggio al Pressure Test? Michele sceglie Margherita come capitano della brigata avversaria. Lei deve scegliere una persona che va direttamente al Pressure Test: si tratta di Marco che non cucinerà, preparandosi allo scontro con i concorrenti della squadra perdente. Valerio sembra dirigere al meglio il suo gruppo, anche se con porzioni non troppo generose, ma non si può dire la stessa cosa per Margherita.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017, DIRETTA E CONCORRENTI: LALLA ELIMINATA ALL'INVENTION TEST - (OGGI, 5 GENNAIO) - Prosegue la prima puntata della fase finale di Masterchef Italia 6 con una difficile prova, nella quale i concorrenti dovranno dare il meglio nella preparazione del pollo al caffè. Il tempo è scaduto ed è giunto il momento di presentare i propri piatti davanti ai giudici: si comincia proprio da Loredana, che aggiunge il cioccolato alla sua creazione e non trova l'approvazione di Joe Bastianich. Bene Roberto, ancora meglio Giulia che sconfigge la sua antipatia per il caffè. Antonella viene rimproverata per una salsa troppo amara, considerata immangiabile da Barbieri. Mariangela viene criticata per la troppa parlantina, mentre Marco non convince né per il piatto né per l'atteggiamento. Valerio viene considerato il migliore fino ad ora, Maria così così: i giudici si sarebbero aspettati di più da lei. Gabriele ha esagerato con il caffè mettendolo sia nel pollo che nelle verdure. Cristina ha azzeccato la cottura e ottiene i complimenti di Barbieri, Michele ha fatto un piatto decente ma non si sente il sapore del caffè. Lalla propone un impiattamento disastroso, peggiorato ancora di più da un sapore non all'altezza. E' a rischio? Le polpettine di Gloria non convincono e la mettono in pericolo, Michele sorprende Bastianich che non si sarebbe aspettato tanto da lui. E' il momento dei giudizi: Valerio è il migliore e sarà il capitano della sua brigata nella prova in esterna. I tre peggiori sono Marco, Lalla e Antonella. Lalla è la prima eliminata!

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017, DIRETTA E CONCORRENTI: POLLO AL CAFFE' NEL PRIMO INVENTION TEST, CHI SARA' ELIMINATO? (OGGI, 5 GENNAIO) . I giudici di Masterchef Italia 6 scelgono i tre piatti migliori della Mistery Box: si parte con Gloria, che propone un piatto chiamato 'Gioco di consistenze'. Si passa poi a Roberto con 'Strangolaprete vegano' e Loredana con 'Senza sale'. La migliore di tutti è la creazione di Loredana, che può ora aggiudicarsi un grande vantaggio per l'Invention Test. Per questo segue i giudici in dispensa dove le viene proposto il contenuto di quattro tazzine contenenti birra doppio malto, vino, arancia e caffè. Insieme ai liquidi, l'ingrediente principale sarà il pollo che dovrà essere cucinato niente meno che con il caffè! Loredana conferma così la sua passione per la cucina sperimentale anche se, al momento dell'annuncio, tutti i concorrenti restano ammutoliti. Il tempo a disposizione è pari a 45 minuti, chi riuscirà a spuntarla? I giudici ricordano infatti che al termine di questa Invention Test verrà fatto il nome del primo eliminato.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017, DIRETTA E CONCORRENTI: CHI SARA' ELIMINATO? LA PRIMA MISTERY BOX (OGGI, 5 GENNAIO) - I 20 protagonisti di Masterchef Italia 6 entrano nella cucina che hanno sempre sognato, gareggiando ora per la vittoria di 100.000 euro e la pubblicazione di un libro di ricette a proprio nome. Dopo avere ascoltato le raccomandazioni dei giudici, i cuochi amatoriali alzano la prima Mistery Box dell'anno trovando zucca, bietole, cime di rapa, carote, patate, avocado e farina. E' dunque una Mistery vegetariana, nella quale ci sarà una difficoltà in più: non potrà essere utilizzato il sale! Il tempo a disposizione è di 45 minuti durante i quali deve essere preparato un piatto utilizzando tutti o solo alcuni degli ingredienti messi a disposizione. Il consiglio dei giudici è di usare le cime di rapa, ad alta salinità, ancor meglio se associate a qualche fritto. Il problema del sale infatti deve essere superato usando 'il sale in zucca', come dichiarato dallo chef Antonino Canavacciuolo.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017, DIRETTA E CONCORRENTI: CHI SARA' ELIMINATO? CRESCE L'ATTESA DEI FANS (OGGI, 5 GENNAIO) - E' tutto pronto per la prima puntata della fase finale di Masterchef Italia 6, dopo che gli scorsi due episodi sono stati caratterizzati dai casting e dalla scelta dei venti concorrenti che si giocheranno l'ambito titolo. E mentre la curiosità è molto alta per assistere alla prima Mistery Box dell'anno, nei social network cresce l'attesa per le novità del cooking show più amato d'Italia. I concorrenti saranno all'altezza della situazione? E' quanto si chiedono i telespettatori, le cui opinioni sono per il momento abbastanza contrastanti: c'è chi ritiene, infatti, che questa possa essere la stagione più noiosa e deludente della storia di Masterchef, e chi invece pensa che qualche aspirante cuoco abbia le carte per ben figurare e per sfondare nel difficile mondo della ristorazione. Lo scopriremo solo vivendo! Nel frattempo, prepariamoci a seguire la prima imperdibile puntata del programma che stagione dopo stagione supera se stesso negli ascolti e nell'interesse del pubblico.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017 TERZA PUNTATA: ANTONINO CANAVACCIUOLO E BRUNO BARBIERI, SPIRITOSI SUI SOCIAL – Dopo le prime due puntate interamente dedicate ai casting, la sesta edizione di Masterchef Italia entra nel vivo questa sera con i concorrenti che dovranno superare prove difficili per non perdere il grembiule. Saranno due i concorrenti eliminati e i giudici sono pronti a non perdonare alcun errore. Il livello dei concorrenti di Masterchef Italia 6, infatti, è molto alto e, in vista di una serata impegnativo, Antonino Canavacciuolo che con la sua stazza è in grado di spaventare chiunque, ha deciso di riposarsi un po’ prima di tirare fuori la sua grinta. “Pronti per la serata? Io faccio una pennica nel frattempo. Se Bruno Barbieri non mi disturba!!” – scrive Canavacciuolo su Facebook a cui Bruno Barbieri replica così – “Antonino Cannavacciuolo non ti disturbo ma sono pronto per svegliarti!!! Manca poco per la puntata di stasera!!! #MasterChefIt MasterChef Italia Sky Uno Vi spettiamo!!!”. E’, dunque, tutto pronto per la terza puntata di Masterchef Italia 6. I concorrenti ci sono, i giudici anche: manca solo il pubblico. Cliccate qui per vedere il post.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017 TERZA PUNTATA: DIRETTA, CHI SARANNO GLI ELIMINATI? ECCO CHI SONO I FAVORITI (OGGI, 5 GENNAIO) - Dopo due puntate interamente dedicate ai casting, questa sera Masterchef Italia 6 entrerà nel vivo, con la fase finale eliminatoria. Ogni giovedì saranno due i concorrenti ad essere eliminati dalla giuria stellare composta da Carlo Cracco, Joe Bastianich, Antonino Canavacciuolo e Bruno Barbieri. Ma quali sono i concorrenti che si sono messi maggiormente in mostra fino a questo momento? E' possibile già trovare un favorito? Pur consapevoli che Masterchef ogni anno abbia riservato grandi sorprese, presentando concorrenti che sono stati protagonisti di miglioramenti eccezionali, è innegabile che qualcuno dei 20 finalisti sia già apparso un gradino più in alto rispetto a qualche collega, che difficilmente proseguirà nella competizione. Tra i più talentuosi, da considerare inevitabilmente nella lista dei favoriti, non si può fare a meno di inserire Barbara D'Aniello, decisamente sul pezzo nelle creazioni presentate fin d'ora. Bene anche Gloria Enrico che, come affermato nella pagina Facebook del programma, è pronta a sperimentare ogni cosa. Promette un lunga vita nella cucina più famosa d'Italia anche Antonella Orsino, i cui piatti hanno trovato l'approvazione dei giudici. Sarà un'edizione che vedrà ancora le donne in qualità di super favorite?

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 TERZA PUNTATA: DIRETTA, CHI SARANNO GLI ELIMINATI? ECCO COME SEGUIRE LO SHOW (OGGI, 5 GENNAIO) - E' tutto pronto per la nuova puntata di MasterChef Italia 2017 che andrà in onda questa sera su Sky Uno HD a partire dalle 21.15. Nell'attesa di vedere cosa accadrà in quel di Matera, scopriamo i nuovi 20 concorrenti della sesta edizione del famosissimo cooking show conoscendo qualcosa di più delle nuove leve del programma a cominciare da Margherita Russo, la palermitana che si è guadagnata un bel posto in prima fila: "Se fossi un piatto sarei una sarda a beccafico", confessa la giovane nel video di presentazione. Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco sono pronti anche questa volta per decretare i cuochi più preparati puntata dopo puntata e così, si tracciano i contorni del nuovo appuntamento di Sky che proseguirà a Matera, con i concorrenti divisi in due squadre alle prese con cento panettieri provenienti da tutta la Basilicata. La squadra che perderà dovrà affrontare il temutissimo Pressure Test e l'eliminazione dallo show. La nuova puntata della sesta edizione del cooking show Sky, è visibile oltre che in televisione anche On Demand tramite l'applicazione ufficiale di Sky Go e su Now Tv. Inoltre, dal 30 dicembre a partire dalle 20.20 dal lunedì al venerdì, fa in onda la striscia quotidiana dal titolo MasterChef Magazine con protagonisti grandi chef professionisti, ma soprattutto i concorrenti di MasterChef Italia.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 TERZA PUNTATA: DIRETTA, CHI SARANNO GLI ELIMINATI? COMINCIANO LE PROVE (OGGI, 5 GENNAIO) - Si comincia, nelle cucine di MasterChef Italia: la sesta edizione del cooking talent show ha preso il via già da tre settimane ma solamente stasera - giovedì 5 gennaio 2017 - dopo la fase di selezioni, il pubblico di Sky Uno potrà finalmente gustarsi i 20 concorrenti ufficiali alle prese con le prove del programma. A giudicarli, attenti ad ogni dettaglio, piccolo errore e pregio, ci saranno ancora una volta, il mitico quartetto composto da Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo. Si partirà, come di consueto, dalla prima Mystery Box della nuova stagione: una scatola chiusa che può contenere di tutto, da ingredienti improbabili a sorprese dell’ultimo minuto, che necessitano di essere amalgamate al piatto. Dopo la Mystery Box, sarà invece il turno dell’Invention Test, dove il tema della creazione è prestabilito. Le ultime due sfide che gli aspiranti chef dovranno affrontare saranno invece la Prova in Esterna, che gli consentirà di viaggiare in giro per l’Italia e incontrare personalità e talenti del mondo della cucina, e il Pressure Test, pronto a decretare - in un tempo ridottissimo - il secondo eliminato della serata di MasterChef, dopo il peggiore registrato durante l’Invention Test.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 TERZA PUNTATA: I 20 CONCORRENTI IN GARA (OGGI, 5 GENNAIO) - Sono 20 in totale i concorrenti di MasterChef Italia 6 che sono pronti tra i banconi per dare ufficialmente il via alla nuova edizione: alcuni sono stati presentati con accuratezza durante le prime due puntate di selezioni. Basti pensare, per esempio, alla bresciana Vittoria Polloni, o anche al giovanissimi Valerio Braschi, originario della Romagna, che ha saputo stupire i quattro giudici con la sua passione e la sua tenacia. In gara c’è anche Lalla (Alves Pedriali), concorrente piena di determinazione che - nonostante i commenti ricevuti per la sua strana capigliatura - è riuscita a conquistare il Sì della giuria. Andando avanti, tra i banconi di MasterChef Italia 6 il pubblico ritroverà il milanese Marco Vandoni, che è stato bonariamente preso in giro per le sue disfatte come le donne, e Roberto Perugini, apprezzato in cucina e un po’ meno per la scelta del parrucchiere. Per concludere, pronti a darsi battaglia tra ingrediente e ricette, ci saranno anche Marco Moreschi, Loredana Martori, Maria Zaccagni, Daniele Cui, Michele Ghedini, Margherita Russo, Giulia Brandi, Alain Stratta, Cristina Nicolini, Gabriele Gatti, Gloria Enrico, Mariangela Gigante, Antonella Orsino, Barbara D’Aniello e Michele Pirozzi. Tra di loro, si nasconde il vincitore della sesta edizione del talent show: chi sarà il nuovo MasterChef?

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 TERZA PUNTATA: PROVE DI OGGI, PRIMA ESTERNA A MATERA (OGGI, 5 GENNAIO) - La prima Mystery Box di MasterChef Italia 6 sarà completamente vegetariana: se al termine dell’Invention Test si conoscerà il nome del primo eliminato dell’edizione, subito dopo arriverà il momento della primissima sfida in esterna. I concorrenti del cooking talent show viaggeranno fino a Matera (Basilicata) e dovranno vedersela con il pane: il pane realizzato a Matera è una vera e propria eccellenza in cucina, ha una tipica forma a cornetto e una crosta davvero alta, almeno 3 millimetri. Per cucinarlo si usano solamente semole di grandi duro coltivate sul territorio, e la ricetta sarà proprio uno dei primi ostacoli che i concorrenti di MasterChef troveranno sul percorso. Gli aspiranti chef dovranno sottoporre la loro creazione a cento panettieri della zona: la prova è stata realizzata in collaborazione con Lucana Film Commission, Comune di Matera e dipartimento dell’Agricoltura della Regione Basilicata. “Saranno il grano e il pane di Matera e alcuni prodotti di qualità del nostro agroalimentare, il 5 gennaio prossimo alle 21.15 su Sky Uno, insieme alla spettacolare scenografia naturale della nostra città di Matera e della Basilicata intera, rappresentata nei suoi territori dai cento giudici panettieri e fornai provenienti da tutta la regione, ad essere i protagonisti della puntata in esterna della sesta edizione della seguitissima trasmissione televisiva MasterChef Italia, prodotta da Endemol Shine Italy…” ha fatto sapere anche l’assessore regionale all’agricoltura Luca Braia tramite il suo ufficio stampa.

