NUOVO CINEMA PARADISO/ Su Rai Movie il film con Philippe Noiret e Jacques Perrin, alla regia Giuseppe Tornatore (oggi, 6 gennaio 2017)

NUOVO CINEMA PARADISO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 6 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Nuovo cinema Paradiso, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 6 gennaio 2017 alle ore 23.00. Un capolavoro del cinema italiano realizzato nel 1988, è riuscito ad aggiudicarsi il Premio Oscar per il miglior film straniero. Dietro la sua macchina da presa possiamo riconoscere l'occhio attento e poetico di Giuseppe Tornatore, uno dei registi più popolari del nostro cinema. Nato a Bagheria nel 1956, nel corso della sua brillante carriera ha realizzato film davvero molto popolari ed amati da pubblico e da critica, le sue opere migliori sono, senza dubbio, "L'uomo delle stelle", "La leggenda del pianista sull'oceano" e "La sconosciuta". Anche il cast che sarà possibile apprezzare durante la messa in onda del film è davvero di ottimo livello, uno dei personaggi principali del film è stato interpretato da Philippe Noiret, attore francese di grande talento che nel corso della sua carriera ha recitato con registi di alto profilo come, ad esempio, Vittorio De Sica, George Cukor, Alfred Hitchcock, Marco Ferreri, Mario Monicelli e Francesco Rosi. Anche il parigino Jacques Perrin ha preso parte al film: tra le sue interpretazioni più celebri ricordiamo "La ragazza con la valigia" di Valerio Zurlini, "Z - L'orgia del potere" di Costa-Gavras e "Stanno tutti bene" di Giuseppe Tornatore. Citiamo, infine, la presenza di Leo Gullotta, noto attore comico italiano che con questo film ha dato prova di essere dotato di grande talento drammatico.

NUOVO CINEMA PARADISO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 6 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Salvatore Di Vita (Jacques Perrin) è un affermato e popolare regista cinematografico di origine siciliana che, ormai, vive a Roma da moltissimi anni, sin da quando ha lasciato il suo paese natale, il nostro protagonista non vi ha più fatto ritorno, rifiutandosi persino di andare a trovare la sua anziana madre (Pupella Maggio). Una sera, Salvatore torna a casa e riceve una telefonata da parte della donna, costretta ad informarlo che il vecchio Alfredo (Philippe Noiret), l'uomo che lo ha cresciuto con l'affetto di un padre, è mancato improvvisamente. La notizia lo sconvolge intimamente e lo riporta indietro nel tempo, ai giorni della sua infanzia passata, siamo a Giancaldo, paesino della provincia siciliana, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale. Totò (Salvatore Cascio) è un bambino molto vivace che fa dannare sua madre Maria (Antonella Attili), una giovane donna che vive in grande povertà assieme ai suoi bambini. Suo marito, partito soldato da molto tempo, ha smesso di dare sue notizie dopo la campagna di Russia e ormai sembra improbabile a tutti che l'uomo riesca a fare ritorno dai suoi cari. L'unico rifugio sicuro per il piccolo Totò è la cabina del proiezionista Alfredo, collocata nel piccolo cinema locale, l'uomo è una persona burbera e scontrosa che suo malgrado accetta film dopo film di mettere in atto la politica censoria voluta da padre Adelfio (Leopoldo Adelfio), il parroco del paese, tagliando i fotogrammi che contengono baci appassionati e nudi femminili. Alfredo mal sopporta la presenza del piccolo e curioso Salvatore ma, presto, si vedrà costretto a fare un patto con lui, se il bimbo lo aiuterà a prendere la licenza elementare (Alfredo è infatti analfabeta) in cambio l'uomo gli insegnerà tutti i trucchi del mestiere. Il bambino sviluppa una vera e propria passione per il cinema e per la professione di Alfredo, quando l'uomo dopo un brutto incendio perde l'uso della vista, il bambino lo aiuta a continuare a svolgere il suo lavoro, cementando così la loro profonda amicizia.

