OROSCOPO PAOLO FOX 2017 / Previsioni di oggi 6 gennaio 2017 a Latte e Miele: Leone, Sagittario, Vergine, Scorpione, Bilancia, Cancro e gli altri segni

OROSCOPO PAOLO FOX 2017 PREVISIONI DI OGGI 6 GENNAIO 2017 A LATTEMIELE: SEGNO PER SEGNO - L'Oroscopo 2017 è pronto anche oggi, venerdì 6 gennaio, per riservarci le prime sorprese dell'anno, grazie alle previsioni di Paolo Fox. Il celebre astrologo, ai microfoni di Latte e Miele, dispensa consigli ed analizza ciò che le stelle ci suggeriscono per tutti i segni dello Zodiaco. Il primo mese dell'anno spinge sempre moltissime persone a nutrire speranze per ciò che avverrà, ma sono anche diversi gli imprenditori, per esempio, che si avvalgono dei consigli degli astri per poter effettuare compravendite ed investimenti di vario tipo. Non esiste ovviamente alcuna certezza: come ci ricorda spesso Paolo Fox occorre verificare. E questo perché i segni zodiacali subiscono diverse influenze, come quelle dell'ascendente e dei segni limitrofi, un fattore che gli appassionati delle stelle conoscono molto bene. Senza ulteriori indugi, scopriamo subito che cosa predice l'Oroscopo 2017 per tutti i segni dello Zodiaco. Ariete - entro oggi riceverete una bella sorpresa: potrebbe trattarsi di un invito ad uscire che non ti saresti mai aspettato, oppure di una bella notizia. In entrambi i casi tale sorpresa contribuirà a rendervi piacevolmente ottimisti. Mantieni, comunque, i piedi per terra dato che dovrai prendere decisioni importanti. Toro - continui ad essere preoccupato e ciò che ti preoccupa è la tua condizione finanziaria. Non guardare, però, solamente all'aspetto economico della tua vita. Non è stato un buon momento per l'amore, alcuni intoppi non ti hanno permesso di vivere un'emozione come avresti voluto. Adesso è il momento di recuperare terreno. Gemelli - dovete chiarire alcune cose in famiglia ed anche in amore. Vi sono problemi di lavoro in vista e chi ne fa le spese sono i sentimenti, già compromessi nelle precedenti settimane a caussa di liti e situazioni economiche compromsse. Leone - il 2017 sarà un buon anno per il lavoro, ma non vi è alcun cambiamento per chi lavora alle dipendenze di qualcun altro. Al contrario vi sono delle novità in vista per chi lavora in proprio. Questi ultimi dovranno fare leva sulla propria creatività: l'impegno verrà premiato. Cancro - avete delle preoccupazioni che riguardano il lavoro, tendete per tale motivo a cercare rifugio in famiglia o tra le braccia del vostro amore, non vivendo bene il contesto. Tendi anche a distanziarti da certe situazioni ma non perdere la fiducia dato che il 2017 è un anno positivo. La prima parte dell'anno ti servirà per fare maggiore chiarezza. Vergine - necessiti di riposo, sei sempre stato intento a pianificare ogni aspetto della tua vita. Dedicati un po' di più a te stesso, approfitta di questo ponte dell'Epifania. Bilancia - il 2017 ti rende più leggera per i tagli che apporterai in molti campi della vita, sia nelle amicizie, in amore, nel lavoro. Senti infatti che alcune persone non ti danno nulla e non vedi alcuna prospettiva futura. Scorpione - Luna e Venere nel segno sono positivi, condizione che ti porta a capire quale proprietà conviene portare avanti. Molti di voi hanno vissuto un periodo difficile in amore lo scorso autunno, forse è arrivato il momento di poter essere ottimisti. Sagittario - oggi devi fare attenzione all'umore. Sei un po' nervoso e potresti intraprendere discussioni per motivi futili. Forse non sei di buon umore a causa di una delusione oppure sei stanca. Prova a riposarti ed anche ad evitare chi potrebbe spazientirti. Capricorno -cerca di fare attenzione alle opportunità in vista per il futuro: la prudenza potrebbe rivelarsi essere la scelta migliore. Ci tieni a portare a compimento gli impegni presi. Non ti piacciono molto i cambiamenti a causa della grande fatica che comporterebbero, però alcuni di questi potrebbero rivelarsi positivi. Acquario: forse avete preso una decisione azzardata e per questo nutrite dei sensi di colpa. Meglio fare attenzione alle finanze: da monitorare con precisione entrate ed uscite di denaro per evitare spiacevoli inconvenienti. Pesci - gennaio è un mese buono per i sentimenti, così come è accaduto nei mesi passati. Alcuni nati del segno prevederanno tuttavia di interrompere la relazione che hanno in corso in questo momento.

