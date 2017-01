QUATTRO FANTASMI PER UN SOGNO/ Su La5 il film con Robert Downwy Junior e Charles Grodin, alla regia Ron Underwood (oggi, 6 gennaio 2017)

QUATTRO FANTASMI PER UN SOGNO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 6 GENNAIO 2017: IL CAST - Quattro fantasmi per un sogno, il film in onda su La5 oggi, venerdì 6 gennaio 2017 alle ore 23.10. Una commedia sentimentale e fantastica dal titolo originale Heart and Souls. La pellicola è stata realizzata nel 1993 con una durata di circa 1 ora e 44 minuti per la regia di Ron Underwood. Nel cast sono presenti Robert Downwy Junior, Charles Grodin, Alfre Woodard, Kyra Sedgwick, Tom Sizemore e Elisabeth Shue. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

QUATTRO FANTASMI PER UN SOGNO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 6 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La storia è ambientata nel 1959 a San Francisco. Una giovane coppia sta per avere un bambino così quando la signora non si sente bene, il marito sale sull’automobile e si mette alla guida per condurla prima possibile in ospedale. Nel frattempo su di un autobus salgono quattro persone. Si tratta di Milo Peck ( Tom Sizemore) un giovane ladro che si è messo a rubare alcuni francobolli ad un bambino per consegnarli a chi gli aveva commissionato il furto in cambio di un cospicuo risarcimento. Poi c’è Penny Washington (Alfre Woodard), una madre single che si reca a lavorare lasciando a casa i suoi adorati tre figli, Julia (Kyra Sedgwick) di professione cameriera la quale dapprima rifiuta di sposare il suo fidanzato ed andare con lui a vivere nella fattoria ma poi cambia idea e vuole raggiungerlo, Harrison Winslow (Charles Grodin) il quale è un cantante ancora poco conosciuto ma a causa del suo carattere introverso e timido non riesce ad esibirsi in pubblico e così rifiuta un provino dietro l’altro. I quattro passeggeri viaggiano sull’autobus ma l’autista a causa di una sua distrazione precipita giù dal viadotto invece di investire l’auto sulla quale viaggiavano i coniugi Reilly. Nessuno riesce a sopravvivere ma piuttosto di salire in cielo le loro anime entrano nel corpo di Thomas, il piccolo nato dei coniugi Reilly. I quattro fantasmi per qualche tempo diventano i suoi angeli custodi, Thomas riesce anche a comunicare con loro. Questa situazione però preoccupa non poco i signori Reilly i quali credondo parli con amici immaginari decidono di portarlo ad una visita da uno psichiatra. A questo punto i fantasmi decidono di sparire per il bene del bambino. Sono ora trascorsi molti anni, Thomas è diventato un uomo d’affari ed è fidanzato con Anne (Elisabeth Shue) e i quattro fantasmi decidono di riapparire a Thomas perché hanno scoperto che solo lui può aiutarli a sistemare le loro questioni irrisolte. Così via via Thomas ospiterà nel suo corpo le anime di ciascuno riuscendo a riscattare i sensi di colpa di tutti e a salvare anche la sua relazione con l’amata Anne.

