QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI/ Anticipazioni seconda puntata 6 gennaio 2017: scoppia lo scandalo per la relazione di Sonsoles e Serrano?

QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 6 GENNAIO: SONSOLES E SERRANO VENGONO SCOPERTI? - In anticipo rispetto alle previsioni, questa sera andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata della fiction iberica 'Quello che nascondono i tuoi occhi'. Grande successo in patria, dove è stata uno dei programmi più visti della scorsa stagione, la serie prodotta Telecinco in Italia ha esordito con ascolti discreti ma non ottimi ovvero con il 12,37% di share. Gli ingredienti in effetti ci sono tutti per riproporre l'interesse già ottenuto da Il Segreto, che tiene costantemente davanti ai teleschermi più di tre milioni di telespettatori e a quanto pare la tipologia di pubblico è sempre la stessa. Quello che nascondono i tue occhi narra infatti la storia vera agli albori della Seconda Guerra Mondiale tra la Marchesa Maria Sonsoles de Icaza e del Ministro degli Esteri Ramon Serrano Suner, cognato di Francisco Franco. Nella prima puntata i due amanti hanno avuto solo un incontro clandestino e il loro amore non è stato scoperto, ma riusciranno a tenere tale segreto a lungo?

QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 6 GENNAIO: SERRANO PRENDE LE DISTANZE - La seconda puntata di 'Quello che nascondono i tuoi occhi' dimostrerà ancora una volta come per i due amanti Maria Sonsoles e Ruben Serrano sia difficile nascondere i loro sentimenti. Ma non ci sarà tempo per gli errori, soprattutto considerando che il Ministro degli Esteri dovrà fare i conti con la difficile decisione relativa all'entrata in guerra della Spagna. I militari e i monarchici avranno opinioni diverse e continueranno a metterlo in difficoltà, dopo che già nella prima puntata un terribile attentato ha messo in pericolo la sua vita, a pochi minuti dal suo incontro segreto con Sonsoles. Ma Serrano dovrà affrontare soprattutto con gli intrighi dell'Ambasciatore inglese, deciso a screditarlo per eliminare un possibile alleato della Germania Nazista. Grazie all'aiuto di Olivia, istitutrice inglese alle dipendenze di Sonsoles, la relazione clandestina verrà scoperta e Serrano deciderà di allontanare da sè Sonsoles prima che lo scandalo dilaghi.

QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 6 GENNAIO: SONSOLES E' INCINTA - Nella seconda puntata di Quello che nascondono i tuoi occhi, le insinuazioni dell'Ambasciatore Inglese spingeranno Serrano a porre fine alla frequentazione con Sonsoles, che potrebbe rovinare sia il suo matrimonio che (e soprattutto) la sua carriera politica. Ma si tratterà solo dell'inizio di problemi peggiori: la Marchesa, che non sarà d'accordo con la drastica decisione dell'amante, sarà costretta a fare i conti con la più sorprende realtà ovvero una gravidanza indesiderata. Riuscirà a fingere che sia il marito Francisco il padre del nascituro? Alle prese con lo scandalo del cognato e costretto ad affrontare un nuovo attentato, che questa volta sarà diretto a uno dei suoi generali, Franco deciderà di sollevare il cognato dall'incarico di Ministro degli Esteri, decisione che ovviamente non verrà accettata dal diretto interessato. Riuscirà a salvare la sua immagine dallo scandalo? E che ne sarà di Sonsoles?

