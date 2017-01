Quello che nascondono i tuoi occhi 2 / Finale prima stagione 10 Gennaio, ecco cosa succederà. Ci sará la seconda?

QUELLO CHE NASCONDO I TUOI OCCHI 2, FINALE DELLA PRIMA STAGIONE, ECCO COSA SUCCEDERA' - Il finale della prima stagione di Quello che nascondo i tuoi occhi si avvicina a grandi passi e, secondo le prime anticipazioni rilasciare da Mediaset, sembra che quella del 10 gennaio prossimo debba essere l'ultima puntata. Messo in atto qualche taglio, Canale 5 presenterà ai suoi fan il suo triste epilogo per la storia d'amore tra i due protagonisti. Ebbene sì, dopo l'attentato e lo scandalo che ne deriverà con tanto di storia d'amore sulla bocca di ministri e presidenti, per i due amanti arriverà il triste epilogo. I due si lasceranno dimenticando quello che li ha legati, almeno in teoria. Nel finale della prima stagione non solo ritroveremo i due alle prese con le loro nuove vite ma ci ritroveremo dopo un salto temporale di 17 anni. I due saranno alle prese con i loro figli Carmen (Charlotte Vega), figlia di Sonsoles de Icaza e Serrano Súñer, e Ramón Serrano Súñer Polo (David Solans), figlio del ministro e di Zita. Secondo le anticipazioni spagnole sembra che i due si innamoreranno e che questo farà disperare le proprie famiglie. Cosa succederà a quel punto?

QUELLO CHE NASCONDO I TUOI OCCHI 2, FINALE DELLA PRIMA STAGIONE, ECCO COSA SUCCEDERA' - Quello che nascondono i tuoi occhi si è conclusa qualche settimana fa in Spagna e, al momento, non è ancora stata annunciata ufficialmente una seconda stagione. Resta il fatto che il finale di stagione e il salto temporale in avanti aprirà molti interrogativi a cominciare dal fatto che i due giovani innamorati dovrebbero essere fratelli. Lo saranno davvero o qualcuno ha mentito? Magari la moglie del Ministro non era incinta di suo marito all'epoca? Gli interrogativi sono tanti così come il successo della serie in patria e questo lascia ben sperare su un possibile rinnovo. Unico neo sono le polemiche legate alla scarsa attinenza con la storia dei fatti del tempo e sulla crudeltà di quel periodo.

