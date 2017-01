Ricchi e Poveri/ Un pezzo di storia della musica italiana sul palco (Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia oggi, 6 gennaio)

RICCHI E POVERI, OSPITI SU RAI1 (AFFARI TUOI SPECIALE LOTTERIA ITAIA OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Venerdì 6 gennaio andrà in onda su Rai1 in diretta dalle ore 20.40 lo speciale di Affari tuoi abbinato alla Lotteria Italia dell'Epifania. La serata dedicata all'estrazione dei 5 biglietti vincenti verrà allietata dalla presenza di tanti ospiti in studio tra i quali ci saranno anche i Ricchi e Poveri. I Ricchi e Poveri possono essere considerati uno dei gruppi più importanti della storia musicale italiana. Lo storico trio ha però di recente perso un pezzo importante. Da circa un anno sono ormai divenuti un due dopo l'abbandono di Franco Gatti. Il cantante ha deciso di abbandonare la carriera dopo l'inaspettata e prematura morte di suo figlio. Angelo Sotgiu e Angela Brambati hanno ovviamente compreso la scelta del loro collega, più che giustificata. Come hanno confidato loro stessi in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, le cose, dopo il terribile lutto, sono nettamente cambiate.

RICCHI E POVERI, OSPITI SU RAI1: L'ABBANDONO DI FRANCO GATTI (AFFARI TUOI SPECIALE LOTTERIA ITAIA OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Per quanto riguarda l'abbandono di Franco Gatti a discapito dei Ricchi e Poveri, quest'ultimo ha recentemente affidato il suo sfogo commosso alla rivista DiPiù a cui ha confidato di essere irrimediabilmente cambiato da quel fatidico 13 febbraio 2013, giorno della morte di suo figlio. Il tempo non è riuscito ad attutire il dolore ed a curare le ferite ed è stato dunque costretto a dire addio alla sua carriera musicale e lavorativa., decidendo così di dedicare più tempo a se stesso ed alla sua famiglia. I Ricchi e Poveri sono nati artisticamente a Genova nel 68 e sono tra gli artisti del panorama musicale italiano ad aver venduto il maggior numero di dischi in carriera. Con 22 milioni di copie sono secondi solo ai Pooh. Nel corso degli anni ottanta alcuni loro brani come Se m'innamoro, Che sarà e Voulez vous danser sono riusciti a scalare le vette delle hit parade nazionale ed internazionali. Inoltre nel 78 hanno rappresentato l'Italia all'Euro Vision Contest con il brano Questo amore. Si sono inoltre piazzati al secondo posto del Festival di San Remo nel 70 e nel 71 ed hanno invece conquistato il primo posto del festival sanremese nel 85 con la canzone Se m'innamoro.

© Riproduzione Riservata.