SANREMO 2017 / Festival, news: Maria De Filippi debutta e prende le redini della kermesse? (oggi, 6 gennaio 2017)

SANREMO 2017, FESTIVAL NEWS: TUTTO CIÒ CHE POTREBBE ACCADERE DOPO LA CONDUZIONE DELLA DE FILIPPI (OGGI, 6 GENNAIO 2016) - Il prossimo 7 febbraio 2017, si apriranno i battenti della nuova edizione del Festival di Sanremo firmata Carlo Conti. Il celebre conduttore toscano ci ha abituati ai colpi di scena dell'ultimo momento e, in attesa di scoprire chi potrà affiancarlo durante il corso della settimana in musica, continuano ad impazzare news ed informazioni altamente interessanti. Il presentatore potrebbe avere in serbo una sorpresa davvero molto (ma molto) interessante che riguarderebbe una probabile co-conduzione insieme a Maria De Filippi, la regina della televisione italiana. Se la notizia dovesse concretizzarsi davvero, questo sarebbe un vero colpaccio non indifferente, specie perché, proprio la bionda conduttrice ci ha abituati a colpi di scena molto importanti e carichi di significato. Quando si saprà se la news corrisponde o meno a verità? Possiamo annunciarvi che l’approvazione di tale anticipazione troverà la sua conferma durante il corso della tradizionale conferenza stampa pre-Festival prevista per mercoledì 11 gennaio 2017. Durante quella occasione infatti, il direttore artistico della famosa kermesse musicale metterà tutto nero su bianco, compresi alcuni spoiler sui potenziali ospiti della settimana in musica.

Maria De Filippi è salita sul palcoscenico del Festival di Sanremo ospitata da Paolo Bonolis e poi, non c’è stata più occasione di poterla rivedere all’Ariston: questa volta sarà quella giusta? C’è da affermare che Carlo Conti pare avere oltre che molta stima per la conduttrice, anche un occhio di riguardo per i cantanti usciti da Amici, il talent show ideato e condotto dalla stessa. Da Emma Marrone (anche conduttrice) a Elodie, Lele e Sergio Sylvestre e molti altri artisti usciti dalla scuola più famosa di Italia, hanno avuto modo di poter fare ascoltare la loro musica alla grande platea sanremese. Conti inoltre, ha dato spazio agli ex di Amici anche in altri programmi da lui ideati. Il nome di Maria De Filippi è spesso circolato in rete durante il corso delle passate edizioni ma, proprio questo anno la probabilità sembra concretizzarsi ogni giorno che passa e, a darne conferma nelle ultime ore ci ha pensato anche TvBlog. Dopo Paolo Bonolis durante il 2018, Maria è pronta a sbarcare in Rai e prendere in mano le redini di Sanremo? L’ipotesi non è assolutamente azzardata ed anzi, c’è chi parla di possibile anno sabatico da Mediaset in attesa di tornare in pista più in forma che mai con il Festival della musica italiana che si prospetta già un grande successo!

