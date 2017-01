STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: mini serie spagnola, Hunger Games - La ragazza di fuoco e Serafino (venerdì, 6 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 6 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, venerdì 6 gennaio 2017, la programmazione delle reti Mediaset è concentrata soprattutto sulla messa in onda di tanti film, prime o seconde visioni improntate spesso al clima tipico del periodo e dedicate a tutta la famiglia. Le proposte sono davvero interesaanti ma soprattutto in grado di soddisfare ogni gusto dei telespettatori, il drammatico apre la serata di Canale 5 con la messa in onda de Quello che nascondono i tuoi occhi, fantastico e avventura invece, occuperanno la prima e la seconda serata di Italia 1 e la commedia con il film Serafino è ospite nella prima serata di Rete 4 dove un giovane Celentano tornerà a fr ridere il pubblico di casa nonostante la pellicola ha ormai qualche anno alle spalle. ma dopo questa breve anticipazione, passiamo a dirvi il dettaglio della programmazione.

Si comincia con Canale Cinque dove sono in programmazione tanto in prima che in seconda serata due lungometraggi. Il primo è il secondo episodio della fiction Quello che nascondono i tuoi occhi. A seguire un altro classico natalizio, Chiamatemi Babbo Natale, con Whoopy Goldberg che interpreta una donna cinica che non crede più a Babbo Natale, ma dovrà ricredersi quando lo incontrerà di persona. Film in prima e seconda serata anche su Italia Uno. Alle ore 21:10 va in onda il secondo episodio della trilogia cinematografica Hunger Games, ispirata agli omonimi libri. In La ragazza di fuoco la protagonista, Katniss, gode la popolarità conseguita vincendo agli Hunger Games, ma scoprendo anche che qualcosa non va nel suo mondo. A seguire è in programmazione la pellicola d'avventura Jabberwock. Qui si racconta di mostruose creature alate che terrorizzano gli abitanti di un villaggio, che forse hanno a che fare con delle antiche leggende. Su Rete Quattro, infine, altri due film. In prima serata viene trasmesso Serafino, un classico con Adriano Celentano che racconta la storia di un giovane e ingenuo pastore delle montagne. A seguire un altro classico anche se di genere diverso, The Blues Brothers, una delle più scanzonate commedie musicali di sempre interpretata dall'indimenticabile John Belushi al fianco di Dan Aykroyd. Anche su La 5, Iris e Italia 2 sono in programmazione dei film. Su La 5 va in onda The case for Christmas, una divertente commedia natalizia che racconta di un giovane avvocato che viene ingaggiato nientemeno che da Babbo Natale in persona. Su Iris per il ciclo Friday in Action viene trasmesso Ballistic, film interpretato da Antonio Banderas, ed infine su Italia 2 viene riproposto uno dei film considerati tra i classici moderni del cinema italiano, I laureati, di e con Leonardo Pieraccioni, noto e apprezzato comico e regista toscano. Per concludere il palinsesto, Mediaset Extra manda in onda l'one man show di uno dei comici più amati del momento, Checco Zalone. Su Top Crime vanno in onda nuovi episodi della seconda stagione del telefilm poliziesco Person of interest, e infine su Boing si pensa ai più piccini con i cartoni animati We are bears.