STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Affari Tuoi, Asterix e Obelix al servizio di Sua Maestà e C'era una volta in America (venerdì, 6 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 6 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, venerdì 6 gennaio 2017, il palinsesto Rai ne giorno della Befana, si catalizza intorno al programma di punta, uno dei più attesi dell'intero anno televisivo. Su Rai Uno infatti si potrà seguire l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia all'interno del programma Affari Tuoi. Variegata l'offerta degli altri canali, con film, telefilm e spettacoli musicali.

Su Rai Uno dunque Flavio Insinna conduce una puntata speciale del programma preserale Affari Tuoi, nell'ambito del quale verranno estratti i biglietti fortunati della Lotteria Nazionale. A seguire andrà in onda Dedicato MinaCelentano, un programma che racconta il nuovo album di questi due grandi cantanti italiani con ospiti e dietro le quinte. Rai Due risponde con un film per tutta la famiglia, Asterix e Obelix al servizio di Sua Maestà, live action dei celebri cartoni animati ispirati ai personaggi creati da Goscinny e Uderzo. In seconda serata andrà in onda un nuovo episodio del telefilm statunitense Blue Bloods. Rai Tre propone un grande classico del cinema hollywoodiano, C'era una volta in America, diretto da Sergio Leone ed interpretato da Robert De Niro. Alla fine del film andranno in onda le news del Tg3. Su Rai 4 andranno in onda, a partire dalla prima serata, dei nuovi episodi della quarta stagione del telefilm poliziesco Criminal Minds, mentre Rai 5 manderà in onda uno speciale dedicato al concerto di Capodanno. Altri film in palinsesto per le restanti reti Rai. Rai Movie manda in onda Le mie grosse grasse vacanze greche, film commedia che cavalca l'inda del successo de Il mio grosso grasso matrimonio greco. Infine su Rai Premium si potrà rivivere una delle storie più appassionanti della letteratura mondiale di sempre, Anna Karenina, in un film del 2012 che ne fornisce un'ennesima rilettura. La pellicola è interpreta da Keira Knightley e segue in modo molto fedele il romanzo di Lev Tolstoj, che ha subito numerose rivisitazioni cinematografiche nel corso del tempo.