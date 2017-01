STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: The Exorcist, Private Eyes e The Fall- Caccia al serial killer (oggi, 6 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 6 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, venerdì 6 gennaio 2017, dopo il dolce arrivo della Befana, la piattaforma satellitare di Sky offre un palinsesto ricchissimo per tenervi compagnia nella notte dell'Epifania. Una serata incentrata su film che come sempre sono di genere diverso, vanno dall'animazione con Kung Fu Panda che ancdrà in onda su Sky Cinema 1 al fantasy su Sky Cinema Family, mentre romantico e drama saranno su Sky Cinema Passion e Sky Cinema Max. La serie tv, invece, saranno come al solito sui canali Fox e Sky Atlantic. Ma adesso passiamo a scoprire il dettaglio della programmazione della serata Sky.

Su Fox andrà in onda il finale di stagione della serie horror 'The Exorcist', prequel della nota pellicola dell'orrore degli anni '70. Sul canale Crime ci sarà invece spazio per il quinto e il sesto episodio della serie Private Eyes, novità sul palinsesto Sky che sta riscuotendo un discreto successo. Sulla casa delle serie tv internazionali Sky Atlantic, in attesa del grande ritorno de Il Trono di Spade, andrà in onda il terzo episodio di The Fall - Caccia al serial killer, fiction mozzafiato ambientata nel mondo del crimine. Sul canale Life del network Fox ci sarà invece il terzo atto del talent reality show Dance, Dance Dance, in cui i concorrenti si sfidano a suon di coreografie nei panni dei più famosi divi della musica e della tv, mentre grazie a Sky Uno entriamo nel mondo della fabbrica di mattoncini più famosi al mondo con Il Mondo Segreto dei Lego, che ci svela i processi produttivi del gioco più famoso e conosciuto dei bambini. Ricchissima la prima serata del cinema, su Sky Cinema 1 ci sarà il terzo capitolo della saga di Kung Fu Panda, che torna sul piccolo schermo dopo i primi due divertentissimi episodi. Su Sky Cinema Collection invece verrà trasmesso Benvenuti al Nord, sequel del fortunato Benvenuti al Sud con Alessandro Siani e Claudio Bisio. Divertimento per tutta la famiglia su Sky Cinema Family con La Figlia della Sciamana, trasposizione cinematografica del libro di Lene Kaaberbol. Emozioni e sentimenti su Sky Cinema Passion, con l'intensa storia d'amore de Il Profumo del Mosto Selvatico tra i due protagonisti Keanu Reeves e Aitana Sanchez-Gijon. Su Sky Cinema Max arrivano avventure forti nell'action drama L'Ombra del Diavolo, in cui i due sex symbol Harrison Ford e Brad Pitt si danno battaglia all'ultimo sangue.