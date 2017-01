STRISCIA LA NOTIZIA / Anticipazioni: il finto Bruno Vespa alle prese con Matteo Salvini (Oggi, 6 gennaio 2017)

STRISCIA LA NOTIZIA, ANTICIPAZIONI E SERVIZI DEL 6 GENNAIO E RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA : Nonostante questo lungo fine settimana di festa, l'ultimo prima del ritorno alla vita di tutti i giorni tra scuola e lavoro, Mediaset ha deciso di mandare in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia. Il tg satirico sarà condotto ancora dal mitico duo composto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Insieme a loro come sempre ci saranno le veline mentre i loro famosi inviati hanno confezionano servizi interessanti e divertenti. Ma cosa è successo ieri?

Riassunto ultima puntata. Ore 20.45, tutti pronti per una nuova puntata di Striscia la notizia sulla rete televisiva di Canale 5, prima però tocca all'anteprima dei due presentatori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti andare ad elencare ciò che sarà visionato nel programma. Fatto ciò poi le due veline, Ludovica ed Irene, si dilettano in un balletto che dà modo al pubblico di apprezzare la loro bravura, a seguire c'è il primo inviato della giornata. Stavolta ad aprire le danze tocca all'imitatore di Bruno Vespa che come sempre scherza con i politici in giro per Roma, tra le sue vittime ci sono Ermete Realacci e Matteo Salvini. Chiara Squaglia poi dalla città di Castelnuvo Val di Cecina, in provincia di Pisa, evidenzia come una strada è stata costruita ma mai aperta al traffico, l'inviata quindi intervista il sindaco della città che spiega la dannosa questione. Tocca poi ad Edoardo Stoppa che da Mili San Pietro mostra la vita difficile di diverse specie di animali e così parla con la persona che li detiene.

Dopo poco arriva la forestale per accertarsi della situazione e sequestra quelli protetti, si passa poi Riccardo Trombetta che è in compagnia del commissario capo della forestale di Bari. Viene spiegato così come ci sono degli alimenti utilizzati in modo sbagliato causando reati come la frode nel commercio, lo stesso uomo in divisa dà consigli sull'attenzione da dare ai prodotti che si acquistano. Greggio poi annuncia Stefania Petix che ha modo di spiegare qual'è la situazione della Diga Rosamarina che fa si da creare problemi con le fognature, a questo punto a fare dichiarazioni in merito sono i cittadini del luogo. L'inviato Pinuccio invece da Foggia parla della situazione che trenta famiglie che hanno dovuto acquistare dei terreni sotto suggerimento del comune stesso. Hanno anche dato un grosso anticipo ma poi lo stesso comune ha deciso di vendere ad altre persone senza restituire i soldi a coloro che li avevano anticipati. Segue il servizio di Max Laudadio che parla con tantissimi senzatetto che vivono nell'aereoporto di Malpensa perché non sanno dove altro andare, ognuno di loro spiega un pò il perché si trova lì. Si ritorna in studio ed entra il cagnolino Lucino, poi è la volta del servizio di Luca Abete che trovandosi a Napoli mette in mostra come gli autobus che trasportano i bambini non rispetto le regole. Parla con i vari autisti abusivi che ci sono che non si pongono molti problemi a svolgere tale lavoro, a criticare la situazione però ci sono quelli che invece sono autorizzati e si vedono penalizzare dai sopra citati. L'ultimo servizio di giornata è quello di Cristiano Militello che presenta la sua rubrica Striscia il cartellone, come ogni volta, vengono mostrati errori di varie insegne o stranezze in modi di scrivere delle varie persone. Ciò che anticipa la chiusura della puntata è il messaggio promozionale che riguarda i libri, dove sia Iacchetti che Greggio espongono manufatti scritti da alcuni autori. Fatto ciò si passa alla sigla delle due veline con il Gabibbo ed il programma termina, l'arrivederci è per domani alla stessa ora.

