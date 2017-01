Stefano De Martino / Messaggio subliminale a Belen Rodriguez? La foto del mistero (oggi, 6 gennaio 2017)

STEFANO DE MARTINO, MESSAGGIO SUBLIMINALE A BELEN RODRIGUEZ? FOTO (OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Sono tante le voci che si susseguono negli ultimi tempi e che vogliono Stefano De Martino di nuovo insieme a Belen Rodriguez: i due sono stati avvistati insieme al piccolo Santiago e sono in molti a pensare che il ballerino stia tentando di riconquistare l'ex moglie e che forse torneranno insieme entro breve tempo. Sui social network però, Stefano De Martino ha pubblicato una foto misteriosa, che sembra in tutto e per tutto un messaggio subliminale per Belen Rodriguez: l'immagine mostra il ballerino a petto nudo e i tatuaggi in bella vista. Un particolare però si nota dallo scatto in bianco e nero: che anche Stefano De Martino, proprio come Belen Rodriguez, sta cancellando il tatuaggio fatto con l'ex moglie. Ovviamente la cosa è stata notata immediatamente dai fan, che hanno detto a Stefano di non fare l'errore di voler cancellare i ricordi che lo legano a Belen, che siano anche indelebili e impressi sulla pelle. Clicca qui per vedere la foto di Stefano De Martino.

STEFANO DE MARTINO, HA DECISO DI DIMENTICARE IN MANIERA DEFINITIVA BELEN RODRIGUEZ? (OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Con quella foto sui social network sembra quasi che Stefano De Martino stia mandando un chiaro messaggio a Belen Rodriguez: ossia che è pronto a dimenticarla e ad andare avanti. E lo dimostra con quella traccia d'inchiostro sbiadita che ha intaccato quelli che un tempo erano i volti raffigurati sul loro braccio e che adesso non esistono più, almeno nei loro cuori. Che Belen Rodriguez abbia messo fine alle speranze di Stefano De Martino di tornare con lei e lui abbia deciso finalmente di andare avanti? Non lo sappiamo, ma ormai non sembrano esserci più molti dubbi sul fatto che i due non torneranno insieme, o perlomeno a breve termine. Stefano De Martino si è buttato a capofitto nel lavoro e si sta impegnando per far decollare definitivamente la sua carriera e potersi muovere in maniera autonoma nel mondo della televisione italiana. E chissà cosa gli riserva il futuro senza Belen Rodriguez.

