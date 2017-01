THE BLUES BROTHERS/ Su Rete 4 il film con Belushi e Aykroyd, alla regia John Landis

THE BLUES BROTHERS, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 6 GENNAIO 2017: IL CAST - The Blues Brothers è il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 6 gennaio 2017 alle ore 23.10. Una pellicola uscita nel 1980 e diretta da John Landis, che ha curato anche il soggetto e la sceneggiatura insieme a Dan Aykroyd. La pellicola, che appartiene al genere della commedia musicale, è ancora oggi riconosciuta come uno dei classici del genere e vanta la comparsa di numerose star del panorama musicale internazionale. Oltre a Belushi e Aykroyd nel cast compaiono anche James Brown, Cab Calloway, Ray Charles, Aretha Franklin, Matt Murphy, Steve Cropper e Carrie Fisher. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE BLUES BROTHERS, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 6 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La storia è ambientata a Chicago nel 1980. Dopo aver scontato il suo debito con la giustizia per furto, Jake Blues esce di prigione e si ricongiunge al fratello Elwood. I due erano tra i fondatori della Blues Brothers Band ma a causa dei problemi con la giustizia di Jake il gruppo si è sciolto. I due fratelli decidono di ritornare alle origini e vanno a trovare Suor Mary Stigmata, la religiosa che li ha accuditi nell'orfanotrofio dove sono cresciuti. La situazione della struttura non è delle migliori e presto i piccoli ospiti saranno sfrattati. Il direttore dell'istituto, Curtis, consiglia ai due di recarsi da padre Cleophus James per chiedergli un consiglio. I fratelli Blues assistono a una pittoresca e musicale funzione religiosa diretta dal reverendo ed hanno una vera e propria illuminazione, per salvare l'orfanotrofio devono cantare. I due rimettono insieme la vecchia banda che sarà "in missione per conto di Dio" e si mettono alla ricerca dei loro compagni, che ora svolgono altre professioni. La prima esibizione si svolge al Bob's Country Bunker, dove il gruppo prima prova a proporre musica blues, poi deve esibirsi in una performance country. Nel frattempo iniziano a fare danni in giro, prima in un centro commerciale e poi in una manifestazione politica e la polizia e alcuni facinorosi inizia a inseguirli. L'occasione del riscatto sembra arrivare grazie a Maury Sline, l'ex agente del gruppo, che organizza un concerto. Grazie all'impegno dei musicisti e a una buona campagna pubblicitaria il luogo del concerto è gremito di persone. Tra il pubblico però ci sono anche tutti coloro che hanno subito un torto dalla band, dai partecipanti allo sciopero sul ponte ai membri dalla band country, fino ad arrivare alla polizia decisa ad arrestare i fratelli Blues a tutti i costi. Jack ed Elwood sono costretti a entrare nel teatro dalla finestra del bagno e riescono a esibirsi con grande entusiasmo da parte del pubblico. Jack però capisce che c'è qualcosa di strano e alla fine con il resto della band scappa da una botola del palco. Con gli introiti del concerto i due fratelli si recano subito all'ufficio delle tasse di Chicago per pagare il debito dell'orfanotrofio. Quella che doveva essere una semplice commissione si trasforma in una vera e propria baraonda perché alle loro calcagne, si mettono non solo i politicanti e gli altri musicisti ma anche ogni reparto delle forze dell'ordine, dalla polizia fino all'aviazione. Quando la questione burocratica è finalmente risolta, le forze speciali irrompono nell'ufficio pubblico e con un dispiego di armi spropositato arrestano i fratelli Blues. Nel finale la vecchia banda si ritrova tutta riunita dietro le sbarre del carcere e decide di intonare un pezzo di Elvis Presley, scatenando una vera e propria rivolta tra gli altri carcerati.

© Riproduzione Riservata.