THE CASE FOR CHRISTMAS/ Su La5 il film con Dean Cain e Rachel Blanchard

THE CASE FOR CHRISTMAS, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 6 GENNAIO 2017: IL CAST - The case for Christmas è il film in onda su La5 oggi, venerdì 6 gennaio 2017 alle ore 21.10. La pellicola è una produzione americana del 2011 che è stata diretta da John Bradshaw. Nel cast sono presenti attori del calibro di Dean Cain, Rachel Blanchard, Barry Flatman, George Buza, Krista Bridges, Helen Colliander e Dylan Roberts. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

THE CASE FOR CHRISTMAS, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 6 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Michael Sherman è un avvocato sull'orlo della crisi, è rimasto da poco vedovo e non ha molti clienti nel suo studio. L'uomo ha una figlia di nome Lily, che è accudita amorevolmente da Lauren, la tata della famiglia. Un giorno nello studio dell'avvocato si presenta Babbo Natale, che neanche se la passa molte bene. Il portatore di regali per eccellenza continua a ricevere reclami nel suo quartier generale al Polo Nord e un giorno gli arriva anche la notifica di una causa. Un gruppo di persone ha deciso di citarlo in giudizio perché secondo loro l'uomo è responsabile con il suo comportamento del loro mancato spirito natalizio e per questo motivo chiedono un risarcimento milionario. Babbo Natale preoccupato per la sorte dei suoi elfi e per il futuro del Natale decide di rivolgersi a Sherman. L'uomo è convinto che l'avvocato sia la persona giusta per difenderlo ma scopre con rammarico che in Michael non c'è nessuna briciola di spirito natalizio e che tutta la magia per le feste è scomparsa con la morte della moglie. La causa presso la corte di giustizia americana inizia e Sherman non può più rifiutarsi di difendere Babbo Natale. Ogni giorno al banco degli imputati si presentano vecchi elfi e persone comuni che accusano il buon Babbo Natale di aver distrutto la gioia delle feste e di aver resto il periodo più magico dell'anno un vero inferno, fatto di litigi e continui battibecchi. Sherman prova a fare del suo meglio ma neppure lui non crede più nel Natale anche perché gli ricorda troppo la defunta moglie, che invece aveva un grande spirito natalizio. A causa del suo lavoro Michael inizia a trascurare la figlia Lily ed è solo grazie a Lauren che l'avvocato capisce l'errore che sta commettendo. Con il passare del tempo Michael inizia a frequentare Babbo Natale e i suoi elfi anche lontano dal tribunale e capisce le loro ragioni e il loro stile di vita. L'avvocato inizia a cambiare e anche il suo lavoro come difensore migliora. Si arriva alla fine del processo e gli avvocati devono procedere con le arringhe finali. Michael racconta della sua redenzione e il suo monologo conquista talmente tanto i giurati che alla fine viene emesso un giudizio positivo e Babbo Natale è scagionato. Nel finale i detrattori del Natale si pentono e Babbo Natale decide di riprendere il suo lavoro con uno spirito tutto nuovo e a bordo della sua slitta si precipita a portare i regali ai bambini di tutto il mondo. Sulla Terra, invece, Michael ha capito di provare dei sentimenti per Laure e ora insieme alla donna può dare una famiglia alla piccola Lily e celebrare tutti insieme le festività in armonia e serenità.

