THE STRAIN 3 / Anticipazioni puntata del 6 gennaio 2017: Eichorst uccide gli Antichi e Quinlan!

THE STRAIN 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 6 gennaio 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di The Strain 3, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo "Luce bianca". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Setrakian (David Bradley) e Fet (Kevin Durand) organizzano il nuovo piano per distruggere il Padrone, raccogliendo l'argento necessario per costruire il sarcofago in cui distruggerlo. Fet teme fortemente per il futuro dell'umanità, dati gli attacchi sempre più folli degli Strigoi. Intanto, Eph (Corey Stoll) illustra a Quinlan (Rupert Penry-Jones) i risultati dei suoi ultimi esperimenti e di voler controllare la scatola nera del mezzo con cui è arrivato il Padrone, nella speranza di poter catturare la sua voce. Prima di raggiungere un contatto del Professore, Fet decide di andare a controllare i genitori nella casa di famiglia, dove scopre che si sono suicidati dopo aver scoperto di essere infetti. Palmer (Jonathan Hyde) invece viene avvisato che l'Aurora Cutlass, la nave che trasporta il carico misterioso del Padrone, è finalmente attraccata al porto e che qualcuno ha falsificato la sua firma per ritirare il carico. Più tardi, Eph, Quinlan e Dutch abbandonano la zona sicura, mentre Setrakian e Fet raggiungono Brooklyn, dove fanno saltare la cassaforte che contiene il metallo prezioso. Mentre Fet pensa all'esplosivo, il Professore gli chiede maggiori informazioni sul rapporto ostile che aveva con il padre. Una volta arrivati in una zona della città, Eph è costretto a fermarsi per via di un attacco da parte di un gruppo criminale ad alcuni cittadini, che sono costretti ad uccidere sul posto. Intanto, Eichorst (Richard Sammel) fa visita a Palmer, che di contro è ancora convinto del piano che il Padrone avrebbe per lui. Arrivato alla nave, Palmer trova solo alcuni corpi di uomini uccisi e nessun carico. Nel passato, Eichorst si trova fra gli ufficiali nazisti che supervisionano uno dei campi di concentramento ed ordina a due detenuti, fra cui il nonno di Fet, di uccidere altri prigionieri. Il padre prese poi le distanze da Sergei Fetrovski (Mike Dopud) ed infine anche da lui, una volta scoperta la natura del suo lavoro. Quella sera, Palmer chiede aiuto a Setrakian, ormai sempre più provato dalla malattia, ed il Professore gli concede una singola dose di bianco, in cambio del suo aiuto per rintracciare il carico del Padrone. Setrakian teme infatti che la creatura abbia trasportato altre entità dall'antico mondo per concludere il suo progetto di dominio globale. Dopo essersi iniettato una singola goccia di bianco in ogni occhio, come raccomandato da Setrakian, Palmer cade a terra senza vita per qualche secondo, con gli occhi iniettati di sangue, per poi rimettersi in piedi stranamente rinvigorito.

THE STRAIN 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 6 GENNAIO 2017, EPISODIO 6 "LUCE BIANCA" - Eichorst scopre che Sanjay ed il suo assistente hanno sfruttato il dispositivo per la raccolta del sangue in modo errato. Decid equindi di testarlo a sua volta sull'assistente, uccidendolo durante il processo. Intanto, la madre di Elizade ritorna nell'appartamento del figlio, dove si lancia contro Angel nel tentativo di ucciderlo. Gus è costretto quindi a spararle e non avendo più alcun legame con la città, decide di allontanarsi con l'amico. Setrakian e Fet invece, con l'aiuto di un redivivo Palmer, proseguono il loro piano di entrare nel Freedom Center ed interrogare l'agente dell'Aurora Cutlass. L'uomo ammette infine che il carico egiziano è stato trasportato in precedenza fino all'impianto di elaborazione, dove tuttavia vengono ostacolati da Eichorst. Nel frattempo, Eph e Dutch ascoltano la registrazione ritrovata a bordo della nave, in cui dovrebbe essere presente la voce del Padrone, ma la donna sviene all'istante. Più tardi, Quinlan cambia idea e decide di riprendere la sua collaborazione con gli Antichi, ma Eichorst lo precede e li uccide.

