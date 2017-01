TOP GEAR ITALIA/ Anticipazioni, sbarca in chiaro su Cielo il format dedicato ai motori con Meda, Bastianich e Valsecchi (oggi, 6 gennaio 2017)

TOP GEAR ITALIA, ANTICIPAZIONI: SBARCA IN CHIARO SU CIELO IL FORMAT DELLA BBC DEDICATO AI MOTORI (OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Piccolo regalo da parte di Cielo in questo ultimo giorno di festività: stasera, venerdì 6 gennaio 2017, andrà infatti in scena in chiaro la prima puntata di Top Gear Italia, già trasmesso in prima tv su Sky Uno. Si tratta di un format prodotto da BBC e pluripremiato, che unisce la passione e la potenza dei motori ad un’atmosfera divertente, rilassante e a tratti anche dissacrante: questo grazie alla straordinaria partecipazione dei tre host che - per la versione italiana - rispondono al nome di Joe Bastianich, Davide Valsecchi e Giudo Meda. Non mancherà il leggendario (e misterioso) Stig, il test driver icona di Top Gear del quale non si conosce l’identità. A Top Gear Italia si partirà dai tornati delle Dolomiti, carichi di adrenalina, per spostarsi poi sulle piste di sabbia del Marocco e affrontare rocambolesche prove cariche di sprint. Meda, Bastianich e Valsecchi si lanceranno in gare ad alta velocità e modificheranno o distruggeranno addirittura altri mezzi. Top Gear Italia permette al ricchissimo mondo delle automobili di trasformarsi in puro intrattenimento. Joe Bastianich, volto conosciuto per il suo impegno a MasterChef Italia, è un guru delle ristorazione da sempre appassionato di motori e di guida, mentre Giudo Meda è vice direttore di Sky Sport e capo della redazione di Motori. Per concludere, Davide Valsecchi è un pilota italiano vincitore del GP2 Series nel 2012, nonché commentatore tecnico di Sky Sport. Pronti a vederli in scena?

