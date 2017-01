TRAPPOLA IN ALTO MARE/ Su Canale 9 il film con Steven Seagal e Tommy Lee Jones, alla regia Andrew Davis (oggi, 6 gennaio 2017)

TRAPPOLA IN ALTO MARE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 6 GENNAIO 2017: IL CAST: Trappola in alto mare, il film in onda su Canale Nove oggi, 6 gennaio 2017 alle ore 23.00. Un grande classico del genere action dal titolo originale Under siege. Il film è stato girato nel 1992 negli Stati Uniti, ha una durata pari a circa 103 minuti per la regia di Andrew Davis. Nel cast figurano oltre al principale protagonista Steven Seagal anche altri grandi nome del cinema hollywoodiano come Tommy Lee Jones, Gary Busey, Erika Eleniak, Patrick O’Neal e Nick Mancuso. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

TRAPPOLA IN ALTO MARE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 6 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di un uomo di nome Casey Ryback (Steven Seagal) un tempo facente parte della marina militare statunitense e grande esperto sia di arti marziali che di missioni spaziali ora però cuoco su di una nave militare conosciuta da tutti come la corazzata USS Missouri. Casey aveva pestato i piedi di un suo superiore e questo l'aveva ridotto a semplice cuoco, tuttavia quando l’uomo viene spedito sulla corazzata nessuno sa effettivamente la sua storia ne tanto meno la sua reale identità. Il comandante della nave, Adams (Patrick O’Neal) invece sa esattamente tutto di lui ed il motivo per cui si trova a bordo della sua nave come cuoco. Quando però si presenta il momento di mettere fine all’attività della corazzata USS Missouri, Krill (Gary Busey), secondo ufficiale comandante che però non è molto amato da tutti gli altri marinai a causa del suo modo di fare e del suo atteggiamento provocatorio e fastidioso, decide di organizzare una festa. Ingaggia allora alcuni musicisti che suonano e cantano il genere rock, e fa arrivare anche una spogliarellista. Si tratta di Jordan Tate (Erika Eleniak). Poco prima dell’inizio della festa fervono i numerosi preparativi specialmente in cucina dove si sta preparando un’ottima cena per mano dello chef Ryback. Tuttavia ancora una volta vengono fuori i modi sgarbati di porsi di Krill il quale va in cucina ed inizia a provocare Ryback che ha un carattere molto impulsivo. Questo prontamente risponde all’offesa e Krill lo rinchiude nella cella frigorifera. Nel frattempo mette in atto il suo piano. I musicisti sono in realtà dei terroristi che sequestrano i marinai perché grazie alla complicità di Krill vogliono entrare in possesso degli ordigni atomici presenti sulla corazzata USS Missouri e poi utilizzarli per sganciarli sugli Stati Uniti. Nonostante l’intero equipaggio e lo stesso Ryback siano stati rinchiusi in stiva , lo chef aiutato da Jordan riesce a sconfiggere tutti i terroristi prima che questi possano distruggere le bellissime metropoli americane.

