TRAPPOLA SULLE MONTAGNE ROCCIOSE/ Su Canale 9 il film con Seteven Seagal ed Eric Bogosian (oggi, 6 gennaio 2017)

TRAPPOLA SULLE MONTAGNE ROCCIOSE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 6 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Trappola sulle montagne rocciose, il film in onda su Canale Nove oggi, venerdì 6 gennaio 2017 alle ore 21.15. "Under Siege 2: Dark Territory" è il titolo della pellicola d'azione in lingua originale che è stata realizzata nel 1995, si tratta del seguito del popolare "Trappola in alto mare". Per quanto riguarda la regia del film, dietro la macchina da presa possiamo trovare Geoff Murphy, cineasta neozelandese che ha realizzato pellicole di grande successo al botteghino come, ad esempio, "La terra silenziosa", "Non guardare indietro" e "Young Guns II - La leggenda di Billy the Kid". Venendo a parlare del cast che ha preso parte a questa produzione, il protagonista ha il volto di Seteven Seagal, popolare attore statunitense nato a Lansing nel 1952, si tratta di uno degli interpreti action più famosi di sempre, entrato indelebilmente nell'immaginario collettivo con film del calibro di "Sfida tra i ghiacci" e di "Nico". Al suo fianco recita Eric Bogosian, ottimo attore che grazie al suo talento ha lavorato con registi di spessore come, ad esempio, Oliver Stone, Woody Allen e Atom Egoyan. Citiamo infine la presenza della bellissima Katherine Heigl, nota agli occhi del grande pubblico soprattutto per aver interpretato la dolce dottoressa Izzie Stevens nel celebre medical drama "Grey's Anatomy". Da allora ha recitato in film molto popolari come, ad esempio, "Capodanno a New York" e "Molto incinta", diventando una delle reginette della commedia romantica dei nostri giorni. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

TRAPPOLA SULLE MONTAGNE ROCCIOSE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 6 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Casey Ryback (Steven Seagal), protagonista del primo film della saga cinematografica, si è ritirato dalla Marina degli Stati Uniti ed ha intrapreso una nuova carriera per lui altrettanto soddisfacente, ora è un cuoco presso il Mile High Cafe a Denver, principale città del Colorado. Un giorno, il nostro protagonista viene a sapere che suo fratello e sua moglie sono morti in un terribile incidente automobilistico, i due lasciano a Los Angeles una giovane figlia bisognosa di cure. Anche se conosce a mala pena la ragazzina, una graziosa fanciulla di nome Sarah (Katherine Heigl), Casey non può certo lasciare che la figlia di suo fratello si ritrovi sola al mondo e, dato che la piccola non ha altri parenti, decide di andarla a prendere a Los Angeles e di portarla a vivere assieme a lui in Colorado. I due viaggiano a bordo del Grand Continental, un treno in viaggio attraverso le montagne rocciose. Il tempismo, come è noto, non è una delle prerogative del nostro protagonista, un gruppo di mercenari armati, guidati dal genio del computer Travis Dane (Eric Bogosian) e dal capitano di ventura Marcus Penn (Everett McGill), hanno deciso di dirottare il treno. Dane ha diversi conti in sospeso con il governo degli Stati Uniti, tempo addietro l'uomo ha lavorato su un'arma top secret chiamata Grazer One. Quando i militari si resero conto che l'uomo si caratterizzava per una forte instabilità mentale, cercarono di ucciderlo per non rischiare che i segreti di Stato venissero rivelati od utilizzati in modo improprio. Sentendosi braccato, il genio del computer aveva deciso di inscenare il proprio suicidio per continuare a lavorare nell'ombra senza essere disturbato. I mercenari prendono in ostaggio i passeggeri del treno e li radunano nelle ultime due carrozze del veicolo. Casey, ovviamente, non è tipo da restare a guardare, uccide uno dei mercenari e si nasconde aspettando il momento opportuno per riuscire a porre fine a questa pericolosa situazione.

© Riproduzione Riservata.