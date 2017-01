TRONO CLASSICO / Uomini e Donne anticipazioni: Video, le coppie fanno il loro annuncio e si va verso una nuova registrazione (oggi, 6 gennaio 2017)

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E NEWS: VIDEO, ECCO QUANDO TORNERÀ IN ONDA IL PROGRAMMA - Le "vecchie" coppie del trono classico di Uomini e Donne hanno registrato un divertente video per annunciare quando il programma ritornerà in pista. Ad aprire le danze ci hanno pensato Clarissa Marchese e Federico Gregucci per poi proseguire con Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. Il campione di basket ha inoltre affermato che ci sarà qualcun altro sul trono ma non sarà simpatico come lui. "Non so ancora se io lo guarderò da casa o se tornerò sul trono..." ironizza Claudio Sona con un gelosissimo Mario Serpa affermare: "Sì, come no...". Federico cerca conferme dalla fidanzata affermando che questa volta lo vedranno da casa tranquilli e senza ansie. Riccardo augura ai nuovi tronisti di avere la sua stessa fortuna dopo aver incontrato la sua attuale fidanzata con la quale sta vivendo dei momenti indimenticabili ed una immediata convivenza. Mario Serpa ribadisce che guarderà il trono da casa mentre Clarissa Marchese fa un in bocca al lupo generale ai tre nuovi tronisti: "Noi non perderemo neanche una puntata" afferma. Tanti i commenti dei fan del programma e, moltissimi elogiano Mario e Claudio ma anche Clarissa e Federico, meno gettonati invece, la coppia formata da Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. Se volete visionare i video potete farlo cliccando qui.

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E NEWS: UNA NUOVA REGISTRAZIONE A BREVE, ECCO LA DATA - Il prossimo giovedì 12 gennaio 2017, verrà registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Proprio ieri pomeriggio, Sonia Lorenzini, Luca Onestini e Manuel Vallicella si sono recati presso gli Studi Elios di Roma dove hanno avuto modo di interagire con corteggiatrici e corteggiatori e confrontarsi anche con Claudio D'Angelo, come nel caso della Lorenzini che ha avuto modo di scontrarsi con l'ex tronista ed anche con Mario Serpa che l'ha accusata di puntare solo al trono. Durante la registrazione di ieri infatti, tra le altre cose sono stati presenti in studio anche Claudio Sona con Mario Serpa, Clarissa Marchese con Federico Gregucci e Riccardo Gismondi con Camilla Mangiapelo e, in ultimo, proprio D'Angelo con la fidanzata 18enne. Tra Manuel e Luca inoltre, a differenza della prima stagione del trono dove i 4 tronisti andavano molto d'accordo, si sono evidenziate le primissime problematiche e, la loro tensione è nata anche per "colpa" di alcune corteggiatrici che attualmente escono con entrambi. Manuel in puntata ha anche chiesto a Luca di non parlare di lui durante le sue esterne: come andrà a finire? Sonia sta proseguendo il suo turbolento percorso conoscendo nuovi corteggiatori ed avendo delle fortissime remore nei confronti di Alessandro Calabrese, l'ex gieffino che si è recentemente lasciato con Lidia Vella per cercare fortuna nella corte di Maria De Filippi. Sonia non ha portato in esterna l'ex pugile che però continua a chiedergli una nuova possibilità: aprirà le porte del suo cuore? Lo scopriremo solo durante il corso della prossima registrazione del 12 gennaio.

