UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Guido nei panni di Vittorio, capirà il suo punto di vista? (Oggi, puntata 6 gennaio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 6 GENNAIO 2017: IL SOGNO DI GUIDO - Un posto al sole non va in vacanza in occasione della festa dell'Epifania mantenendo la sua regolare programmazione su Rai 3 a partire dalle ore 20:40 circa. Sarà tuttavia una puntata abbastanza strana, caratterizzata da un sogno ad occhi aperti di Guido, ancora alle prese con il tradizionale scontro generazionale con Vittorio. Aiutato dalla sempre presente (nel cuore e nella mente) Donna Lucia, Guido immaginerà uno scambio di identità con il figlio: per un giorno lui prenderà le sembianze di Vittorio, provando le sue emozioni, mentre il ragazzo entrerà nel corpo e nella mente del padre. Basterà questa esperienza onirica per appianare le divergenze tra loro? L'appuntamento odierno di Upas sarà principalmente dedicato a questo sogno, ma non mancheranno gli sviluppi anche per quanto riguarda la complicata situazione di Nunzio, ancora in carcere con la peggiore delle accuse: rapina a mano armata e tentato omicidio. L'arresto di Gianni, che poteva rappresentare l'unica via d'uscita alla sua complicata situazione, ha finito per peggiorare le cose poiché la versione dei fatti è sembrata più che realistica. Se non fosse stato per Nunzio, come avrebbe fatto ad entrare nella casa di Giancarlo? Solo il giovane Cammarota infatti conosceva il codice dell'allarme. A Palazzo Palladini ci sarà inoltre grandi apprensione per le sorti di Roberto, dopo il malore che lo ha colpito in ufficio: Marina lo convincerà a non sottovalutare queste avvisaglie?

