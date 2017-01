UNA VITA / Anticipazioni puntate spagnole: il famoso chirurgo estetico è solo un impostore

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: IL DOTTOR MALIA E' SOLO UN IMPOSTORE! - Le puntate spagnole di Una vita concederanno ampio spazio agli sviluppi del sogno di Rosina di ringiovanire. Da settimane i fans italiani la vedono già alle prese con il suo desiderio di rivolgersi al dottor Malia, considerato un luminare nel mondo della chirurgia estetica e alla fine, dopo un lungo periodo di indecisione, la madre di Leonor accetterà di sottoporsi ad un intervento di rinomastica. I problemi però non mancheranno: Rosina deciderà infatti di vendere un gioiello di famiglia, appartenuto alla nonna, per ottonere il denaro necessario per operarsi, anche senza l'approvazione di Maximiliano. Gli dirà di doversi assentare per qualche tempo da Acacias 38 per recarsi a fare visita ad una zia malata e solo Casilda sarà a conoscenza delle sue reali intenzioni. Tutto sembrerà andare per il meglio, anche se la domestica sarà in preda ai più terribili dubbi, almeno fino a quando si verrà a sapere che il dottor Malia sarà solo un impostore: non sarà un chirurgo di grande fama, quanto piuttosto un imbroglione che farà del male ai suoi pazienti lasciandoli sfigurati in cambio di una lauta cifra di denaro. Dopo avere letto nei giornali tale notizia, Casilda entrerà nel panico e non saprà se confessare a Maximiliano e Leonor le vere intenzioni della sua padrona. Alla fine, preoccupata per la salute della signora Hidalgo, la domestica deciderà di parlare e partirà una vera corsa per anticipare eventuali gravi conseguenze: arriveranno in tempo prima che Rosina subisca delle indelebili cicatrici per i suoi errori? Vi anticipiamo fin d'ora che sarà proprio lei a tornare indietro sui suoi passi, chiedendo che l'operazione non venga portata a termine. Ma davvero il chirurgo sarà disposto a restituirle il denaro?

