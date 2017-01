UOMINI E DONNE / Anticipazioni Trono Over: Gemma Galgani aspetta ancora Giorgio Manetti? (Oggi, 6 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI ASPETTA GIORGIO MANETTI? – Quali sorprese riserverà il 2017 a Gemma Galgani? L’anno che si è concluso pochi giorni fa non ha portato tante novità positive nella vita della dama storica del trono over di Uomini e Donne che, non solo ha detto addio all’adorato gatto Piripicchio ma ha ricevuto l’ennesimo due di picche da Giorgio Manetti il quale, nonostante la famosa lettera d’amore scritta da Gemma, ha preferito non riaprire il capitolo della loro storia d’amore. Se, tuttavia, l’aitante cavaliere ha da tempo voltato pagina, la stessa cosa non può dirsi per Gemma Galgani. Nonostante abbia tentato più volte di aprire il suo cuore ad altri uomini, in primis con Marco Firpo, Gemma Galgani sembra avere ancora nel cuore il bel Giorgio Manetti. La dama, infatti, nonostante abbia più volte ribadito di aver dimenticato quello che, per lei, è stato un grande amore, con i fatti dimostra esattamente il contrario. Pur essendo molto corteggiata, la dama non ha alcuna intenzione di conoscere nuovi uomini, almeno per il momento. Gemma, infatti, ha declinato gli inviti sia di Giuliano che di Michele. Entrambi hanno espresso la loro attrazione per la Galgani che, tuttavia, non esprime molto entusiasmo. Tra i due, quello più interessato alla dama sembra Michele che ha tentato più volte di convincere Gemma ad uscire con lui senza, tuttavia, ricevere una risposta positiva. La Galgani, dunque, sta davvero aspettando che Giorgio Manetti le conceda un’altra possibilità? I fans del trono over pensano di sì.

