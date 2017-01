UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni registrazione: Claudio Sona e Mario Serpa fanno sul serio, presto le nozze? (Oggi, 6 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: CLAUDIO SONA E MARIO SERPA PRONTI PER LE NOZZE? – Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Claudio Sona e Mario Serpa come hanno rivelato i due piccioncini nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. E’ passato poco più di un mese da quando Claudio ha scelto Mario e, ad oggi, i due non potrebbero essere più felici e innamorati. Se inizialmente i fans pensavano che quello più innamorato fosse Claudio, dopo la decisione di Mario hanno cambiato idea. Per poter vivere serenamente la sua storia con Sona, il Serpa ha anche rinunciato al suo lavoro. “Ho preso un’aspettativa dal lavoro e trascorso gli ultimi 10-12 giorni a Verona da lui. Claudio ha un’attività, è più difficile che si sposti a Roma da me” ha svelato Mario a Fanpage. La coppia sta facendo le cose sul serio anche se, per il momento, appare prematuro parlare di matrimonio: “Mi sembra veramente prematuro parlarne adesso, ci conosciamo da un mese, quindi è davvero prematuro. Non ci ho pensato, sono sincero”. Sulle critiche e sui commenti negativi ricevuti durante la partecipazione a Uomini e Donne, l’ex tronista dice: “Gli omofobi esistono così come l’ignoranza e non solo quando si parla di questo, ma anche in tanti altri campi. Secondo me il non rispondere non significa aver paura ma essere superiori. Tante volte mi è capitato, forse anche un paio di settimane fa. Ho sentito un bisbiglio proprio alle spalle di qualcuno che stava dicendo qualcosa. Sono sincero, non mi sono neanche girato e forse la delusione di questa persona è stata più il non aver un riscontro da parte mia che la cavolata che stava dicendo”. Infine, non potevano mancare parole di stima e di affetto per Maria De Filippi: “Il coraggio, prima di me, l’ha avuto lei nel decidere di portare questa normalità in tv. – dichiara Claudio Sona, che conclude – Fino a 4 mesi fa, nessuno l’aveva mai affrontato. Ero certo che la sua delicatezza, il suo tatto, la sua intelligenza non avrebbero potuto fare altro che far centro. Non avevo dubbi che sarebbe stato un risultato vincente”.

© Riproduzione Riservata.