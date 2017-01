AFFARI TUOI SPECIALE LOTTERIA ITALIA 2017/ Lidia testarda fino alla fine, ma ha vinto i 500mila euro? (oggi, 7 gennaio)

AFFARI TUOI SPECIALE LOTTERIA ITALIA 2017: LA PARTITA DI LIDIA E I BIGLIETTI VINCENTI ESTRATTI - Ieri sera è andata in onda su Rai 1 la puntata speciale "Affari tuoi speciale lotteria Italia 2017", che ha visto l'unirsi del gioco dei pacchi e dell'estrazione della lotteria. La serata ha visto protagonista Lidia, dalla Sardenia: la concorrente, nel tentativo di raggiungere a tutti i costi i 500 mila euro, vince solo 11 mila euro, provocando dispiacere a tutti i presenti. Protagonisti della serata sono stati anche tutti gli ospiti d'eccezione che hanno aperto i pacchi, partecipando in prima persona al gioco, cercando anche di sdrammatizzare con la comicità e l'ironia. Per quanto riguarda la lotteria, sono stati estratti i cinque biglietti che hanno vinto i primi premi: questi sono stati acquistati a Ranica, Tarnia, Milano, Livorno e Milano ancora. Infine non c'è che da apprezzare la solita abilità di Flavio Insinna nel rendere piacevole questa serata! Possiamo quindi concludere che questa serata è stata un grande successo, come l'anno scorso! Allora ci vediamo l'anno prossimo!

