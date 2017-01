ATTO DI FORZA/ Su Rete 4 il film con Arnold Schwarzenegger e Rachel Ticotin, alla regia Paul Verhoeven (oggi, 7 gennaio 2017)

ATTO DI FORZA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 7 GENNAIO 2017: IL CAST - Atto di forza, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 7 gennaio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola dal genere azione - fantascienza dal titolo originale Total Recall. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1990 con durata pari a circa 1 ora e 49 minuti, per la regia di Paul Verhoeven. Nel cast sono presenti Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin, Sharon Stone, Ronny Cox, Michael Ironside, Dean Norris e Mel Johnson Junior. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ATTO DI FORZA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 7 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo sulla Terra in un lontano futuro. Per la precisione è l’anno 2084 con gli uomini che non solo sono riusciti ad arrivare su Marte ma lo hanno anche reso vivibile costruendo delle intere città dove l’ossigeno viene prodotto da sofisticate macchine in grado di riprodurre l’atmosfera terrestre. Un mattino, un uomo di nome Douglas (Arnold Schwarzenegger) che lavora come operaio edile nei pressi di un’azienda, si risveglia di soprassalto dopo aver fatto per l’ennesima volta lo stesso incubo che lo vedeva su Marte e dopo un incidente alla sua tuta, stava vedendo il proprio corpo deformarsi. Un incubo troppo frequente che lo stava del tutto ossessionato tant’è che decide, nonostante il parere contrario dell’amico Herry, di recarsi presso una avanzata agenzia di viaggi che in pratica con degli innesti nel cervello, impianta delle memorie di viaggi fatti in maniera surreale su Marte ma non solo. Durante l’esperienza qualcosa va storto con Douglas che si accorge di essere un’altra persona e con gli addetti dell’agenzia per fermarlo lo sedano. Gli stessi addetti si accorgono che l’uomo è stato vittima in passato di un altro innesto e temendo di entrare in pericolose questioni politiche, cancellano il loro innesto, gli ridano il denaro pagato per l’esperienza ed ancora sedato lo mettono su un taxi che lo accompagni a casa. Una volta risvegliatosi ed uscito dal taxi come per magia si ritrova davanti a se l’amico Herry assieme ad altri colleghi di lavoro i quali in maniera inspiegabile provano ad ucciderlo. Douglas tuttavia si accorge di essere in possesso di enormi capacità nell’uso delle armi e nella lotta per cui riesce ad avere la meglio. Rientrato a casa racconta ogni cosa alla moglie Lori (Sharon Stone) che non appena ha l’occasione lo immobilizza facendo entrare nell’appartamento alcuni complici. La donna lo mette al corrente che in effetti la vita che sta vivendo è in realtà un innesto per cui non reale. Douglas riesce a liberarsi e scappare trovando in strada uno strano uomo che asserisce di essere stato ingaggiato da lui stesso perché gli consegnasse questa valigetta. In essa è presente un filmato in cui a parlare è lo stesso Douglas raccontando di essere un ex agente governativo che scoperta la verità su quanto stava accadendo su Marte, ha deciso di aiutare i ribelli. In ragione di ciò Douglas parte per arrivare su Marte e dare il proprio aiuto ai ribelli.

