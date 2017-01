Amici 2016 / Chi è il più amato della scuola, Sebastian o Riccardo? (oggi, 7 gennaio 2017)

AMICI 2017, ED.16, NEWS: CHI È IL PIÙ AMATO DELLA SCUOLA, SEBASTIAN O RICCARDO? (OGGI, 7 GENNAIO) - Ovviamente tutti i ragazzi della scuola di Amici 2016 hanno i loro fan personali, ma Sebastian e Riccardo sono sicuramente i due che più fanno impazzire il pubblico. Belli e pieni di talento, si capisce perfettamente che fuori dal talent del programma di Maria De Filippi hanno stuoli di ammiratori pronti a seguirli ovunque vadano. Riccardo è un po' il playboy della scuola di Amici 2016, e si vocifera che abbia avuto una love story con Shady all'inizio del programma, mentre Sebastian, nonostante la giovane età, è fidanzatissimo con una ragazza che ha frequentato la sua stessa scuola di danza prima che approdasse al reality show di Mediaset. Entrambi sono ambiti dalle ragazze della scuola: uno per il carattere strafottente, l'altro per la dolcezza, sono sicuramente i ragazzi che nella scuola più non passano inosservati. E sono anche tra i più bravi nelle loro categorie, il canto e il ballo.

AMICI 2017,ED.16, NEWS: QUALCHE ESPULSIONE ILLUSTRE A GENNAIO? (OGGI, 7 GENNAIO) - Rumors che girano sul web parlando di una prossima espulsione di qualche studente illustre della scuola di Amici 2016: le voci si stanno concentrando su Raffaella, la ballerina che era piaciuta molto durante i provini del talent show e che adesso convince di meno tutti gli insegnanti, soprattutto Kledi, che non ama molto i movimenti della ragazza. Sarà davvero lei ad andare fuori dalla scuola? Un po' in pensiero è anche il bel Riccardo, che ha confidato a Rudy Zerbi di essere un po' amareggiato dalle critiche ricevute dal maestro Carlo Di Francesco, che gli ha detto che le sue canzoni sono troppo superficiali e che pensa solo alle vendite. Rassicurato dall'insegnante, che gli dice che non c'è nulla di male di ciò che ha fatto nel suo percorso, Riccardo si lascia andare a una confessione sull'amore: "Sono uno che esprime i suoi sentimenti e questo mi porta spesso a soffrire in amore anche se poi in virtù di questa sofferenza viene l’ispirazione per scrivere belle canzoni".

