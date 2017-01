BELEN RODRIGUEZ / News, chi sceglierà tra Andrea Iannone e Stefano De Martino? (Oggi, 7 gennaio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL TRA ANDREA IANNONE E STEFANO DE MARTINO – Diventa sempre più interessante la vita privata di Belen Rodriguez. La showgirl argentina continua ad avere il cuore diviso esattamente a metà: da una parte c’è l’uomo, Stefano De Martino, che ha amato con tutta se stessa e che le ha regalato il dono più prezioso, il figlio Santiago; dall’altra, invece, c’è colui che è riuscito a curare le ferite del suo cuore dopo la fine del matrimonio ovvero Andrea Iannone. Due persone completamente diverse l’una dall’altra che, tuttavia, sono riuscite a far breccia nel cuore della showgirl argentina che, ad oggi, fatica a scegliere. Pur avendo una relazione stabile con il pilota della Ducati il quale, nonostante l’assenza di foto sui social, ha trascorso le vacanze natalizie in montagna con il clan Rodriguez, Belen appare ancora innamorata di Stefano De Martino con il quale ha avuto un tenero incontro in montagna sotto gli occhi di Santiago che sogna di vedere nuovamente insieme i suoi genitori. Quello che doveva essere un semplice incontro tra ex si è così trasformato in un momento dolcissimo che ha portato Belen e Stefano a trascorrere un pomeriggio insieme rendendo così felice il loro piccolo principe. Cosa farà, dunque, la Rodriguez? Sceglierà di dare un’altra possibilità al padre di suo figlio o deciderà di andare avanti con Iannone cercando di trasformare l’amore che ha provato per Stefano in affetto sincero?

