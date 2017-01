Beautiful/ Anticipazioni puntate e news: ultimo sabato senza soap (oggi, 7 gennaio 2017)

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE E NEWS: Ultimo sabato senza Beautiful. Dopo quindici giorni di attesa e di pausa, la soap americana tornerà presto in onda per la gioia dei fan che sono in astinenza ormai da un po'. Nelle ultime puntate della soap abbiamo visto Liam tornare a casa dopo il rapimento e trovare tutto cambiato. Adesso il leader della famiglia è il fratello Wyatt e non solo detta legge nell'azienda Spencer ma ha sposato quella che era la sua fidanzata, Steffy. Dopo qualche insistenza e dubbio, alla fine la donna è tornata a casa dal marito ma tra loro c'è ancora Quinn. La psicopatica è a piede libero e come se non bastasse ha una storia clandestina con Eric. Proprio questo sarà uno dei nodi che terrà banco nei prossimi giorni e che, ancora oggi, tiene banco anche negli Usa dove Ridge ha intrapreso una vera e propria guerra contro Quinn per "liberare" suo padre dalle sue grinfie. Altra storia per Bill e Brooke. I due sono tornati insieme (con tanto di camera segreta dove lasciarsi andare alla passione) ma la bella Logan si è subito pentita tanto da confidarsi con Ridge che, a sua volta, le racconta dei problemi con Caroline e Thomas. Katie è ormai allo sbando e, sicura che il marito la tradisca, continua a bere. La guerra si sta avvicinando?

© Riproduzione Riservata.