C'è posta per te / Ospiti e anticipazioni: Maria De Filippi torna al timone del people show, in studio Richard Madden (oggi, 7 gennaio 2017)

C'È POSTA PER TE, ANTICIPAZIONI E OSPITI PRIMA PUNTATA: RICHARD MADDEN IN STUDIO PER UNA SORPRESA (OGGI, 7 GENNAIO 2017) - Con la prima puntata della ventesima edizione di "C'è posta per te", Maria De Filippi inaugura il suo nuovo anno televisivo e, come al solito, ha scelto di non far mancare nulla al suo affezionato pubblico. Nel corso della prima puntata di stasera, infatti, la conduttrice porterà sul piccolo schermo di Canale 5 una star internazionale, l’attore scozzese Richard Madden, che molti hanno conosciuto grazie alla sua interpretazione, solo poche settimane fa, di Cosimo de' Medici nella fortunata serie tv di Rai Uno dal titolo Medici. Madden, molto amato dal pubblico più giovane, è conosciuto anche grazie a Robb Stark, il suo celebre personaggio nella serie cult "Il trono di spade". La sua presenza in studio, come ormai abitudine quando si parla di celebrità, sarà richiesta dal momento dedicato alla sorpresa. Come reagirà la sua fan in studio quando si ritroverà faccia a faccia con uno degli uomini più affascinanti del piccolo schermo? Se volete visualizzare una foto dell'attore pubblicata in anteprima dal profilo ufficiale dello show, potete cliccare qui.

C'È POSTA PER TE, ANTICIPAZIONI E OSPITI PRIMA PUNTATA: IL SUCCESSO DEL FORMAT IN ITALIA E NEL MONDO (OGGI, 7 GENNAIO 2017) - Il ritorno di C'è posta per te ha scatenato in rete una marea di commenti tutti molto positivi, nei quali il pubblico sembra accogliere con grande entusiasmo il ritorno di uno programmi più amati di sempre. Il celebre people show ideato e condotto da Maria De Filippi, infatti, oltre ad aver ottenuto un grande consenso dei telespettatori nel corso degli ultimi vent'anni, ha conquistato il pubblico di oltre 20 paesi in tutto il mondo, dove il format è stato esportato con enorme successo. Vediamo alcune reazioni pubblicate nel corso degli ultimi giorni sui social: "Sabato non si esce e addio vita sociale!", "Non vedo l'ora di vedere questo programma, Maria sei grande", "Prontissima, non vedo l'ora che inizi. Come tutti gli altri anni copertina sul divano!!!!!! Grande Maria!!!!!", "Aspettiamo di vedere tutte le storie di quest'edizione e specialmente #QueenMary, regina della TV sempre e comunque!". Sui social il programma è già un successo, quale sarà il risultato in termini di ascolti della prima puntata di stasera?

C'È POSTA PER TE, ANTICIPAZIONI E OSPITI PRIMA PUNTATA: IL PEOPLE SHOW DI MARIA DE FILIPPI FESTEGGIA 20 ANNI DI SUCCESSI! (OGGI, 7 GENNAIO 2017) - Maria De Filippi è pronta a tornare in tv con una nuova edizione - la ventesima - di "C'è posta per te", il people show più amato della televisione italiana che porta sul piccolo schermo le storie e le emozioni dei tanti protagonisti. Ancora una volta, quindi, la conduttrice porterà in studio vicende familiari complicate, con la speranza di abbattere il muro del silenzio, simbolicamente rappresentato da una busta da lettera, e regalare quindi il lieto fine alle tante storie raccontate nel corso della serata. Come sempre, verrà dato ampio spazio non solo a confronti e battibecchi, ma anche a sorprese e ringraziamenti, per le quali interverranno in studio celebrità molto note del mondo dello spettacolo, pronte a supportare i protagonisti alle prese con i loro sentimenti. L'appuntamento per la prima puntata dello show condotto da Maria De Filippi è per stasera, sabato 7 gennaio, a partire dalle ore 21.10.

br/>© Riproduzione Riservata.