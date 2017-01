DEDICATO A MINACELENTANO, OSPITI E ANTICIPAZIONI: L’OMAGGIO AI DUE ARTISTI, DA MIKA A PAOLO CONTE (OGGI, 7 GENNAIO 2017) - Il primo canale nazionale ha deciso di riproporre oggi, sabato 7 gennaio 2017, un appuntamento davvero speciale trasmesso lo scorso 12 dicembre, poco dopo la pubblicazione dell’album “Le migliori”, che porta la firma di Mina e di Adriano Celentano. A partire dalle 20.35 su Rai 1 andrà infatti in scena Dedicato a MinaCelentano, un evento ricco di ospiti e talento, che ha già saputo conquistare il pubblico: da Paolo Conte a Francesca Michielin, da J-Ax a Fedez, fino ad arrivare a Roberto Bolle, che stupirà con la sua street dance in giro per le strade di Milano insieme ad altri 90 ballerini. I due celebri cantanti, la tigre di Cremona e Il Molleggiato, saranno presenti con la loro musica e con le loro parole: durante l’appuntamento con Dedicato a MinaCelentano sono stati trasmessi anche due videoclip, il primo - “Se mi ami davvero” - realizzata da Carlo Verdone, con Geppi Cucciari al suo fianco. Ferzan Ozpetek, invece, si è occupato di “È l’amore”. Un vero e proprio omaggio dedicato ai due volti della musica leggera, che non li vedrà, in ogni caso, mai protagonisti di persona: tra i talenti pronti ad andare in scena durante l’evento, che ha visto la regia di Fabrizio Gattuso e Gaetano Morbioli, ci sarà anche Mika, che intonerà “Ancora ancora ancora”. Pronti a scoprire che hanno preparato gli altri ospiti? Appuntamento su Rai 1 con Dedicato a MinaCelentano a partire dalle 20.35.

© Riproduzione Riservata.