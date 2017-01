DRAGON BALL SUPER/ Anticipazioni puntata 7 gennaio 2017: Vegeta riesce a convincere Whis a diventare il suo maestro?

DRAGON BALL SUPER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 GENNAIO 2017 - Dragon Ball Super torna oggi, sabato 7 gennaio 2017, con un nuovo episodio, il numero 16. Assisteremo al ritorno, sulla Terra, di Whis, che abbiamo già visto come messaggero di Lord Beerus negli ultimi episodi. Domani scopriremo che in realtà Whis non è il messaggero del signore della distruzione ma addirittura il maestro di Lord Beerus. Questo fatto incuriosisce Vegeta, che implorerà Whis di diventare suo discepolo. Alla fine Whis si farà convincere e porterà Vegeta nel pianeta di Lord Beerus. Ricordiamo che domenica 8 gennaio Italia 1 proporrà 10 nuovi episodi di Dragon Ball Super, dal 17 al 26, che andranno a completare la prima parte della nuova serie. L'ultimo episodio si intitola 'La Terra esplode'. Saranno gli episodi che segneranno il ritorno tanto atteso di Freezer. Dragon Ball Super, ecco dove siamo arrivati - Dopo la fine del duello con Lord Beerus, conclusosi con la partenza del signore della distruzione insieme al suo messaggero, Goku torna a vivere la vita di tutti i giorni. Abbiamo visto il personaggio principale della serie dormire sonni molto tranquilli, dal momento che la sua unica occupazione è diventata quella di pensare a diventare nonno, anche perché Videl, la compagna di suo figlio Gohan, regalerà loro grandi soddisfazioni nel prossimo futuro. Goku però non intende smettere di allenarsi, vuole migliorare sempre il suo livello, come un vero Super Sayan. Il fatto che lui e Vegeta siano così perfezionisti è un bene per la Terra, anche perché sono stati loro, nuovamente, a salvarla dalla distruzione. E non è vero, come ha detto Lord Beerus, che la Terra è un pianeta speciale. Semplicemente ha trovato due guerrieri pronti a tutto pur di difenderla. Gli abitanti del pianeta non immaginano lontanamente quali pericoli abbiano attraversato negli ultimi giorni. A prendersi tutta la scena ci ha pensato Mr Satan, come al suo solito. L'uomo, considerato da tutti come eroe del pianeta, ha raccontato di aver salvato la Terra dalla sua fine, prendendosi tutti i meriti della battaglia contro il signore della distruzione. La folla è in estasi, tutti credono ai super poteri di Mr Satan, quando in realtà è rimasto, come gli altri, a guardare il duello tra Goku e Lord Beerus a debita distanza, senza tra l'altro avere la possibilità di vedere una sola azione. Proprio nel momento della massima esaltazione di Mr Satan, ecco giungere dal pianeta Snak una navicella, con dentro l'ambasciatore e un guerriero, di nome Galbi. Il messaggero prima ha consegnato una medaglia di valore a Mr Satan, per la sua impresa, per aver cioè fermato il potere distruttivo di Lord Beerus, un'autentica divinità delle arti marziali. Inizialmente Mr Satan, come suo solito, si pavoneggia per i complimenti ricevuti, ma poi deve fare i conti con la richiesta ardita dell'ambasciatore, che vorrebbe una sfida tra lui e Galbi, il combattente più valoroso del pianeta Snak. Mr Satan cade nel panico più totale. Per fortuna in suo aiuto arriva Goku. Il Sayan si affianca a Mr Satan. In realtà basta molto meno di Goku. Infatti la leggenda narra che gli abitanti del pianeta Snak abbiano paura dei cani. Per questo motivo l'ambasciatore e Galbi scappano a gambe levate quando avvistano Bee, il cane di Mr Satan. Dov è finito tutta la spavalderia dell'uomo che ha ingannato tutti gli abitanti della Terra?

