Dan Bilzerian / Il 2016 provocatorio del milionario, tra lusso esibito e trash a volontà (oggi, 7 gennaio 2017)

DAN BILZERIAN, IL 2016 DEL MILIONARIO TRA LUSSO, DONNE E TRASH (OGGI, 7 GENNAIO 2017) - Chi non conosce Dan Bilzerian, il super milionario giocatore di poker che adora esibire la sua vita sfrenata sui social network? Dan Bilzerian è ricco, e non ha paura di mostrarlo. È amante dei vizi e non ha paura di mostrarlo. È fan del cattivo gusto e del politicamente scorretto e non ha paura di mostrarlo. Donne, sesso, alcol, armi e tanti, tanti soldi: questo è Dan Bilzerian. E lo mostra a tutto il mondo in uno speciale video realizzato per mostrare ai comuni mortali - che non potranno mai permettersi nemmeno una frazione di tutto ciò - tutto quello che può avere grazie ai suoi soldi. Perché si badi bene, Dan Bilzerian non è un ingenuo ed è perfettamente conscio che tutto ciò che ha - comprese le modelle che gli fanno compagnia 24 ore su 24 - non l'ha ottenuto per il suo aspetto o per la sua simpatia, ma per i suoi soldi. E non fa finta che non sia così, ma lo estremizza fino ai limiti del trash, vantandosene. "Se odi vedermi godere, il 2017 sarà un altro fot***o anno per te", è la frase che ha voluto riassumere il suo pensiero. Clicca qui per vedere il 2016 di Dan Bilzerian.

DAN BILZERIAN, IL 2016 DEL MILIONARIO: LA STORIA DELLA SUA RICCHEZZA (OGGI, 7 GENNAIO 2017) - Leggenda vuole che Dan Bilzerian sia diventato ricco com'è oggi per un colpo di fortuna al tavolo da gioco. La storia racconta che Dan arrivò a Las Vegas con in tasca 750 dollari, si sedette al tavolo del poker e lì moltiplicò fino a farli diventare 200mila. Una moderna favola che sarebbe molto bella se solo fosse vera. In realtà sono molte le ipotesi che vogliono Dan Bilzerian già erede di un'enorme fortuna messa a disposizione dal padre Paul che avrebbe tenuto nascoste varie proprietà al fisco intestandole ai figli (questo secondo un'inchiesta di Vice): la solida base economica di partenza più l'abilità straordinaria di Dan Bilzerian al poker hanno fatto il resto, rendendo il milionario ciò che è oggi, ossia un personaggio super provocatorio che a 36 anni ha già avuto due infarti per il tipo di vita che conduce. Insomma, il 2017 sarà un altro anno all'insegna del trash per Dan Bilzerian, ma speriamo che non gli prenda un altro attacco di cuore.

© Riproduzione Riservata.