Diletta Leotta hackerata? / Nuove foto hot della giornalista di Sky: sono false? Vacanze a Dubai, il video (ultime notizie oggi, 7 gennaio 2017)

DILETTA LEOTTA HACKERATA? NUOVE FOTO HOT DELLA GIORNALISTA DI SKY: SONO FALSE? VACANZE A DUBAI, IL VIDEO - Diletta Leotta è stata vittima di un nuovo attacco hacker? Sul web starebbero circolando nuove foto hot della giornalista di Sky Sport: l'indiscrezione è stata lanciata da Blitz, secondo cui le immagini osé sarebbero apparse su Twitter prima di diffondersi in rete. La privacy di Diletta Leotta, dunque, potrebbe essere stata nuovamente violata, ma al momento le foto in questione sono state etichettate come "fake", quindi sono considerate false. Le voci su una seconda edizione dello scandalo sono state smentite, ma il dubbio resta. La notizia arriva a pochi giorni dall'uscita allo scoperto della giornalista, che ha voluto commentare la vicenda scoppiata mesi fa. Proprio Diletta Leotta ha voluto parlare per la prima volta in assoluto di quello scandalo: «Mi sono vergognata per quelle foto» ha dichiarato al Corriere della Sera, spiegando di aver tirato fuori una forza che non credeva di avere dopo uno sfogo. «Pianto? Dopo tre giorni sì, ho ceduto» ha ammesso Diletta Leotta.

DILETTA LEOTTA HACKERATA? NUOVE FOTO HOT DELLA GIORNALISTA DI SKY - Mentre ci si interroga sulla veridicità delle nuove foto hot di Diletta Leotta circolate in rete, i fan della giornalista di Sky Sport si godono gli scatti che ha pubblicato durante le festività natalizie. A tal proposito, la bella Diletta ha trascorso il Natale in famiglia: molti sono stati i video pubblicati attraverso "La mia storia" di Instagram durante i pranzi e le cene con parenti e amici. Il saluto ad un 2016 di successo, invece, è stato dato a Dubai: dopo aver festeggiato l'arrivo del nuovo anno (clicca qui per il video pubblicato) e aver immortalato più volte il Burj Al Arab, nei pressi del quale potrebbe aver alloggiato, si è avventurata in un safari per godersi il deserto. «Tra cielo e terra» ha scritto Diletta Leotta su Instagram, deliziando i suoi fan con una posa naturale ma comunque sexy. L'ultimo scatto pubblicato è quello che la ritrae allo Skyview Bar del Burj Al Arab con un bicchiere di vino bianco e una vista mozzafiato con cui competere. Chi vince? A voi la scelta. Clicca qui per vedere la foto in questione.

© Riproduzione Riservata.