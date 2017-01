Enrico Papi / Il noto conduttore televisivo ospite della Toffanin (Verissimo, 7 gennaio 2017)

ENRICO PAPI, IL CONDUTTORE TELEVISIVO NEL PROGRAMMA DI CANALE 5: IL NO A L’ISOLA DEI FAMOSI (VERISSIMO, 7 GENNAIO 2017) – Su Canale in questo pomeriggio televisivo va in onda un nuovo appuntamento con il programma di approfondimento Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti che saranno presenti nel suo salotto televisivo vi è anche il noto conduttore romano Enrico Papi che nell’ultimo periodo è stato tra i principali protagonisti dell’ultima edizione del talent di Rai 1 Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti, in cui ha portato sul palcoscenico esilaranti esibizioni nei panni di Max Pezzali, Fabio Rovazzi, Justin Timberlake, Will Smith, Rocco Hunt, Justin Bieber, Mick Jagger ed Emma Marrone. Nelle ultime settimane si era parlato di una sua possibile partecipazione come concorrente alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi ma a quanto sembra, ha declinato l’offerta.

ENRICO PAPI, IL CONDUTTORE TELEVISIVO NEL PROGRAMMA DI CANALE 5: LA CARRIERA (VERISSIMO, 7 GENNAIO 2017) – Nato a Roma nel giugno del 1965, Enrico Papi ha esordito nel mondo dello spettacolo nei panni del cabarettista nei palasport aprendo di fatto i concerti di alcuni grandi interpreti italiani come Fiorella Mannoia, Nino D’Angelo e Ivan Graziani. Durante questa fase viene notato da Giancarlo Magalli che lo lancia nel proprio programma Fantastico bis dove presenta delle divertenti candid camera. In Rai farà parte di altre trasmissioni piuttosto note come Unomattina Estate, Fatti e Misfatti, Il Personaggio Misterioso ed il Dopo Festival del 2001. In Mediaset invece la collaborazione è stata molto più longeva grazie a programmi che hanno appassionato tantissimi telespettatori come Sarabanda, Buona Domenica, Matricole e Meteore, La pupa e il secchione, Trasformat e Top One.

