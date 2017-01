FABRIZIO CORONA / News: la frecciatina di Nina Moric all’ex re dei paparazzi e a Silvia Provvedi (Oggi, 7 gennaio 2017)

FABRIZIO CORONA, NEWS: LA FRECCIATINA DI NINA MORIC ALL’EX MARITO E A SILVIA PROVVEDI – Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sono ufficialmente una coppia di fatto. Per avere la possibilità di far visita al fidanzato in carcere, la brunetta de Le Donatella ha ottenuto il certificato di convivenza che le riconosce gli stessi diritti di una moglie. Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sono così diventati ufficialmente una coppia di fatto. La notizia è naturalmente arrivata anche alle orecchie di Nina Moric che, su Facebook, ha pubblicato un post arguto e velenoso nei confronti dell’ex marito e della sua giovane fidanzata. “Amore della mamma, io sarò sempre il tuo Babbo Natale, ma la Befana, dal 2009 sarà sempre la fidanzata di papà, chiunque essa sia”, ha scritto l’ex modella croata. Le parole della Moric hanno raccolto più di 17mila like e più di 500 commenti. I fans della Moric hanno apprezzato la sua ironia al punto che in tanti, leggendo i post dell’ex modella croata, si rendono conto di quanto sia intelligente. “Questa è la cosa più bella che ho visto scritta da qualche parte”, “Che frecciatina, sottile ma d'effetto!”, “Grandissimissimaaaa!!!!! E' vero!!!”, “Ironica, provocatrice e in controtendenza quindi originale, questa frase è la più bella che abbia letto da oggi”, scrivono i fans. Cliccate qui per vedere il post.

