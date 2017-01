Fabrizio Bracconeri / Invoca un attentato contro "Pd e clandestini", poi cerca di ritrattare (oggi, 7 gennaio 2017)

FABRIZIO BRACCONERI: INVOCA UN ATTENTATO E POI CERCA DI RITRATTARE (OGGI, 7 GENNAIO 2017) - Ha destato profondo shock e stupore la dichiarazione fatta su Twitter da Fabrizio Bracconeri - ex "ragazzo della 3 C" e valletto di Rita Dalla Chiesa - in cui parla di un attentato contro Partito democratico e clandestini. "Vi sembrerà assurdo e mi piange il cuore dirlo, ma solo un attentato in Italia ci leverà dai co*****i PD E CLANDESTINI...poi la rivolta", scrive Fabrizio Bracconeri su Twitter, scatenando il finimondo. In molti hanno insultato l'attore - che ha prontamente retweettato anche le male parole che gli hanno rivolto - facendogli notare come le sue parole siano pesanti e assurde e non degne di esser pronunciate soprattutto in un momento storico come questo. Visti i tanti insulti e la rivolta effettivamente scoppiata - ma sul web e contro di lui - Fabrizio Bracconeri ha provato a ritrattare le sue affermazioni, dicendo che in realtà ripeteva solo ciò che aveva sentito dire da Franco Gabrielli, il capo della polizia. "Allora specifico, io spero e voglio che non ci sia mai un attentato in Italia ma se lo dice il capo della polizia POSSO PREOCCUPARMI?", scrive Fabrizio Bracconeri. Clicca qui per leggere il tweet di Fabrizio Bracconeri.

FABRIZIO BRACCONERI, UN PERSONAGGIO CONTROVERSO E SPESSO FUORI DALLE RIGHE (OGGI, 7 GENNAIO 2017) - Non è la prima volta che Fabrizio Bracconeri si lancia in esternazioni e analisi che lasciano un po' a bocca aperta chi vi si imbatte. Proprio recentemente aveva detto parole molto pesanti su Giulio Regeni, il ragazzo ucciso al Cairo in circostanze misteriose all'inizio del 2016. "Uno che ha 28 anni e va a fare il ricercatore, ma ricercatore di cosa? Che s’è annato a ricercà in Egitto? Perché non è andato pure in Cambogia e in Cina? I Che Guevara moderni non li capisco", aveva detto in un'intervista a Radio Cusano. Fabrizio Bracconeri è stato candidato al Parlamento europeo nel 2014 con Forza Italia: non eletto, è tornato alla ribalta delle cronache nel 2016 non solo per le dichiarazioni sul caso Regeni, ma anche perché è stato accusato e messo sotto processo per furto di gas. Adesso, le scioccanti dichiarazioni su Isis e attentati. Ma forse, come gli fa notare qualcuno: "@FabriBracco64 magna tranquillo, quando ISIS vede che c'è sta gente come te capisce che siamo già messi male e je prende pietà".

