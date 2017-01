GNOMEO E GIULIETTA/ Su Italia 1 il film con James McAvoy ed Emily Blunt, alla regia Kelly Asbury (oggi, 7 gennaio 2017)

GNOMEO E GIULIETTA, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 7 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Gnomeo e Giulietta, il il fim in onda su Italia 1 oggi, sabato 7 gennaio 2017 alle ore è un film di anIame azioneione che si ispira molto liberamente al dramma di William Shakespeare "Romeo e Giulietta" Per quanto riguarda la regia di questo film, essa è stata curata da Kelly Asbury, animatore americano nato a Beaumont nel 1960, i principali film a cui ha partecipato nel corso della sua brillante carriera sono, per esempio, "Spirit - Cavallo selvaggio", "La sirenetta" e "Nightmare Before Christmas". Per quanto riguarda il cast che sarà possibile apprezzare durante la messa in onda del film, il protagonista ha la voce di James McAvoy, fascinoso attore scozzese che nel corso della sua carriera è riuscito a lavorare con alcuni registi di primo piano come, ad esempio, Andrew Adamson, Danny Boyle, Michael Hoffman, Robert Redford, Bryan Singer e M. Night Shyamalan. La sua controparte femminile, invece, è stata doppiata dalla bellissima Emily Blunt, splendida attrice londinese che tutti ricorderanno per la sua interpretazione della acida segretaria fashionista nella commedia "Il diavolo veste Prada", con ogni probabilità il ruolo che l'ha consacrata agli occhi del grande pubblico. Ricordiamo, infine, la presenza di altri attori di grandissimo livello: al film partecipano, infatti, Michael Caine, Maggie Smith, Patrick Stewart e Jason Statham.

GNOMEO E GIULIETTA, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 7 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La signora Montecchi e il signor Capuleti (Julie Walters e Richard Wilson) sono due vicini di casa piuttosto anziani che si disprezzano a vicenda, per usare un eufemismo. Quando distolgono l'attenzione, i loro nani da giardino prendono vita. Il giardino dei Montecchi è pieno di gnomi dal cappello blu, mentre quello dei Capuleti presenta gnomi ornati da copricapo rossi. Come i loro giardinieri umani, anche gli gnomi delle due fazioni si odiano reciprocamente. Per questo si sfidano in una gara a bordo di tosaerba: la squadra dei Blu è guidata dal giovane Gnomeo (James McAvoy), mentre quella dei Rossi vede il comando del superbo Tebaldo (Jason Statham). Costui pur di vincere è pronto a tutto ed arriva ad usare dei trucchi discutibile e poco leali con cui arriva a distruggere il tosaerba di Gnomeo. Quella notte, il nostro protagonista ed il suo migliore amico Benny (Matt Lucas) si infiltrano nel giardino dei Capuleti per vendicarsi della scorrettezza di Tebaldo, accidentalmente, però, Benny innesca una luce di sicurezza e Gnomeo è costretto ad una fuga rocambolesca durante la quale si imbatte in Giulietta (Emily Blunt), la figlia del leader dei Rossi, Lord Mattonerosso (Michael Caine). La giovane sta tentando di recuperare una preziosissima orchidea. In un primo momento nessuno dei due comprende che l'altro appartiene alla famiglia rivale: solo dopo la nascita di un amore profondo e puro, si renderanno conto della tragicità del loro sentimento. Tutti e due, però, devono riconoscere che è troppo tardi per estirpare dal loro cuore questa passione, decidono di vedersi in segreto in un giardino vicino dove incontrano un fenicottero rosa di plastica di nome Piumarosa (Jim Cummings) che incoraggia il loro amore. Nel frattempo, Lord Mattonerosso sta organizzando il matrimonio di sua figlia con uno gnomo di nome Paride (Stephen Merchant) a cui, però, Giulietta non è minimamente interessata. La ragazza cerca di distrarre il suo corteggiatore presentandogli Nanette (Ashley Jensen), una delle sue migliori amiche che da sempre ha una cotta per il giovane. La situazione, però, è destinata a complicarsi quando i Rossi invadono il giardino dei Blu e distruggono la pianta sotto cui era sepolto il padre di Gnomeo: la madre del nostro protagonista, la bellicosa Lady Mirtillo (Maggie Smith), chiede allora al figlio di vendicare questo scempio...

