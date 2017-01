Il Segreto/ Anticipazioni puntata: tragici eventi si avvicinano per gli abitanti di Puente Viejo (Oggi, 7 gennaio)

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 GENNAIO E NEWS: Cosa accadrà nelle puntate de Il Segreto immediatamente successive all'Epifania? Sol sicuramente sconterà il suo gesto, anche perché l'uomo di cui è innamorata potrebbe andare di mezzo in questa storia. Il medico, d'altro canto, sarà molto turbato da quest'efferatezza, mai vista prima di allora nella donna che ama. Cosa ne sarà, invece, della vicenda di Berta? Le tragedie sono sempre dietro l'angolo a Puente Viejo e nei prossimi giorni ci ritroveremo a dire addio a ben tre personaggi anche se non tutti le loro morti avranno le stesse coseguenze sugli altri personaggi della soap. Inoltre, la soap, dopo queste settimane di "pausa" si prepara a tornare in prima serata proprio per un addio ad uno dei personaggi più amati di quest'ultima stagione. Di chi stiamo parlando? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI: Nelle ultime puntate de Il Segreto, brutte notizie per Eliseo: l'uomo, violento ed autoritario, è tornato solo per creare guai alla moglie, ma nella puntata di oggi è stato aggredito da una figura avvolta in un pesante mantello. È ovvio che tutti i sospetti, all'inizio, si sono rivolti su Lucas: chi avrebbe, sennò, interesse ad eliminare l'uomo dalla circolazione? Purtroppo non è stato affatto il dottore a compiere questo gesto efferato, ma la sua stessa moglie Sol: vessata da anni di violenze e da una minaccia concreta di dover tornare ad essere sua moglie, la donna non ci ha pensato due volte a farsi avanti con risolutezza nei confronti del meschino Eliseo. La moglie non è la sola ad odiare profondamente suo marito: lo stesso Carmelo sta scontando ancora adesso le ferite per la cattiveria di Eliseo, e non vede l'ora di trovare uno stratagemma per rendergli quello che ha passato con gli interessi. Nelle scorse puntate larga parte della narrazione si è concentrata su Bosco e su Berta, soprattutto per gli intrighi di Francisca per separarli. Nella puntata odierna i due sono sempre più vicini, ma il ragazzo ha uno stratagemma infallibile: per scoprire cosa Berta celi nel suo animo sempre molto enigmatico, il giovane ha chiesto un consiglio al suo amico di sempre, Rosario, grande esperto di donne. Quest'ultimo gli ha consigliato di dividersi tra lusinghe e mistero, facendo in modo che la giovane cada ai suoi piedi e inizi a fidarsi ciecamente di lui. Due personaggi che nelle scorse puntate non erano emersi in modo preponderante erano stati Emilia e Cesar, che invece nella puntata di oggi sono tornati a vivere il loro amore in modo tenero. Peccato che la donna abbia il sangue amaro per colpa di suo figlio adottivo, che in una lite senza precedenti l'accusa di stare in questa relazione soltanto per comodo. Possibile che un figliastro non capisca le esigenze di amore della sua matrigna?

