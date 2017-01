Il Segreto anticipazioni: Donna Francisca di nuovo rapita? (puntate spagnole, oggi 7 gennaio 2017)

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: NUOVO SEQUESTRO PER DONNA FRANCISCA? - L'entrata in scena di Cristobal Garrigues rappresenterà l'inizio di nuovi problemi per Donna Francisca che dovrà fare i conti con colui che, inizialmente, sarà il suo peggiore dei rivali. Il nuovo sovrintende sarà convinto che la Montenegro abbia avuto un ruolo attivo nella morte di Salvador Castro e per questo comincerà ad indagare sul suo conto, usando metodi non certo conformi alla sua posizione. Non solo arriverà ad arrestare Alfonso per obbligare Emilia ad aiutarlo, ma organizzerà anche un sequestro e una vera e propria tortura ai danni di Donna Francisca. Sarà l'ennesima difficile prova da parte della Montenegro che già in passato era stata gravemente in pericolo in condizioni analoghe. Riuscirà ad uscirne viva anche questa volta? Sappiamo bene che l'erba cattiva non muore mai e che le trame de Il Segreto non avranno senso senza l'unica e indiscussa protagonista della telenovela spagnola.

